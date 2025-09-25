Pellegrini vo veľkom prejave na pôde OSN: Slovensko volá po mieri na Ukrajine, Izrael má právo brániť sa

V závere svojho prejavu prezident vyzdvihol nezastupiteľný význam OSN a potrebu reformovania a zefektívnenia organizácie.

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu počas všeobecnej rozpravy na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN vyzýval na skorý mier na Ukrajine a reformu OSN. V prejave tiež vyjadril podporu krajinám, ktorých vzdušný priestor bol v uplynulej dobe narušený, informuje TASR.

„Pred 80 rokmi podpísalo Chartu OSN 51 štátov vrátane Slovenska. Pýtam sa teraz vážených lídrov, koľko z vás by malo odvahu podpísať túto Chartu dnes? Koľkí by sa naozaj riadili jej pravidlami a záväzkami? Dokázali by sme vôbec napísať túto Chartu v dobe postfaktickej spoločnosti? A čo je ešte horšie, Charta je otvorene spochybňovaná. Do politiky sa vracia vláda mocných a využívanie vojenskej sily. Medzinárodné právo sa rozkladá – kúsok po kúsku, normu za normou,“ vyhlásil Pellegrini.

Bezpečnostná rada zlyháva

„Vážení lídri, mier je vytýčeným poslaním OSN, ku ktorému sme sa zaviazali pred 80 rokmi. Napriek tomu je dnes svet násilnejší, pričom len za minulý rok bolo zaznamenaných niekoľko desiatok ozbrojených konfliktov,“ povedal prezident.

„Bezpečnostná rada (OSN), ktorej sme zverili najväčšie právomoci a osobitnú zodpovednosť pri udržiavaní mieru, sa nemôže tváriť, že je úspešná. Zlyháva. Vojna na Ukrajine nám každý deň pripomína, aký krehký je mier, keď sa Charta OSN nerešpektuje a ignoruje sa medzinárodné právo. Slovensko ako sused vidí obrovskú cenu tejto vojny. Žiaľ, napriek všetkým snahám o mierové urovnanie sa Ukrajina musí brániť proti Rusku, a to aj napriek tomu, že sa už položili základy pre diplomatické rokovania na summite USA – Rusko na Aljaške,“ zdôraznil slovenský líder.

Foto: SITA/AP

„Moja krajina volá po skorom mieri. Voláme po záväzku a konkrétnych krokoch v súlade s výsledkami summitu na Aljaške. Sme pripravení k tomu naďalej prispievať a podporiť záruky, ktoré zabezpečia budúci mier odolný voči skúškam času,“ povedal. Prezident sa okrem toho vyjadril aj k narušeniu vzdušného priestoru Poľska, no spomenul aj narušenia v Estónsku a Rumunsku. „Chcem vyjadriť moju pevnú podporu a solidaritu so spojencami,“ prízvukoval Pellegrini.

Slovenská hlava štátu takisto zdôraznila aj právo Izraela brániť sa vo vojne v Pásme Gazy, ktorú spustil útok palestínskeho militantného hnutia Hamas v októbri 2023. Vyzýval pritom na prepustenie rukojemníkov, zabezpečenie humanitárnej pomoci v Pásme Gazy a pripomenul aj podporu dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.

V závere svojho prejavu prezident vyzdvihol nezastupiteľný význam OSN a potrebu reformovania a zefektívnenia organizácie. „Slovensko je pripravené prispieť svojím dielom – aj ako kandidát na nestále kreslo (člena) Bezpečnostnej rady,“ skonštatoval Pellegrini a dodal, že SR bude vždy podporovať medzinárodnú spoluprácu a svet „založený na pravidlách so silnou OSN v jeho centre.“

