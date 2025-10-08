Tragický večer na strednom Slovensku. Zrážku dvoch áut neprežilo až 6 osôb. Dôležitá cesta je neprejazdná

Na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom došlo dnes (8.10.) vo večerných hodinách k tragickej dopravnej nehode.
Ako informuje banskobystrická krajská polícia, podľa predbežných informácií sa zrazili dve osobné autá. Z miesta hlásia až 6 obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice.
Cesta I/66 je momentálne úplne neprejazdná.
Správu aktualizujeme.
