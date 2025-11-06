Dráma na Miss Universe: Viceprezident súťaže nazval súťažiacu hlúpou, nečakal, že ju ostatné ženy podporia a spustí sa protest

Celý konflikt sa skončil tým, že Itsaragrisil nariadil bezpečnostnej službe, aby Miss Mexiko vyviedla z hotela. Neodišla však sama.

Miss Universe 2025 sa koná v Thajsku a Slovensko na súťaži zastupuje Viktória Güllová. Z klasickej súťaže krásy sa však rýchlo stala dráma, keď sa viceprezident súťaže rozhodol pokarhať súťažiacu nielen rovno pred všetkými ostatnými súťažiacimi, ale tiež pred kamerami, evidentne si neuvedomujúc, že on vyjde zo situácie ako najhorší.

V posledných 24 hodinách obletel svet škandál z Miss Universe, pričom tým, že sa scény zo súťaže vysielajú online, sa stal záznam rýchlo virálnym a dostal sa aj k médiám. To však nebola jediná dohra, ako zachytili portály Daily Mail a NY POST. Neúcta voči Miss Mexiko vyvolala reakciu a zastala sa jej nielen bývalá víťazka súťaže Victoria Theilvig, ktorá by mala tento rok predať korunku ďalej, ale aj ďalšie súťažiace, ktoré boli videné hromadne na protest odchádzať z podujatia.

Po pokarhaní prišla podpora

Nawat Itsaragrisil, výkonný riaditeľ organizácie Miss Universe a thajský podnikateľ poverený dohľadom nad súťažou vo svojej domovskej krajine, konfrontoval v utorok elegantne oblečené účastníčky počas každoročnej slávnostnej ceremónie a spýtal sa ich, prečo sa niektoré nezúčastnili na fotení sponzorov.

Viceprezident pritom osobitne pokarhal Miss Mexiko, Fátimu Bosch, pred jej kolegyňami kráľovnami krásy potom, ako sa nezúčastnila fotenia pre sociálne médiá a tvrdil, že nemá „žiadny rešpekt“. Keď Fátima odpovedala viceprezidentovi, že nechce byť verejne pokarhaná pred ostatnými dievčatami, Itsaragrisil ju prerušil a povedal jej: „Nedal som ti možnosť hovoriť… Stále hovorím, stále hovorím, počúvaj!“

Foto: Profimedia

Hádka pokračovala, a zatiaľ čo mal výkonný riaditeľ súťaže nazvať Miss Mexiko hlúpou, ona sa ohradila tým, že ju ako ženu nerešpektuje, keďže ju nenechal obhájiť sa. Celý konflikt sa skončil tým, že Itsaragrisil nariadil bezpečnostnej službe, aby Bosch vyviedla z hotela. Nečakal však, že nebude jediná, kto odíde.

@editsbyun1versal ‘We have respect for everyone but this is not have things can be handled’ Miss Universe 2024, the Reigning Queen, Victoria Kjær Theilvig stands up for her ground after Nawat disrespected another Candidate during an Earlier Briefing event. Watch more of the 2025 Miss Universe Pageant here at @editsbyuniversal. Reviewing Updates, sneak peaks and more here on this account! #MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #HelloUniverseHelloThailand #MissUniverseInThailand ♬ original sound – 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐥𝐞𝐝𝐢𝐭𝐬

Po Bosch neváhala odísť aj Victoria Theilvig, prvá Dánka, ktorá získala najvyšší titul. 21-ročná Theilvig zdôvodnila svoj protest proti autorite súťaže slovami: „Ide tu o práva žien. Znevažovať iné dievča je viac ako neúctivé a ja som nikdy nič také neurobila. Preto si beriem kabát a odchádzam.“ Na videu bolo vidieť, že potom, ako odišla ona, pridalo sa k nej zopár ďalších, súčasných súťažiacich.

V miestnosti, z ktorej sa vysielal živý záznam, si Itsaragrisil začal uvedomovať následky, keď sa postupne dievčatá začali dvíhať a odchádzať. „Sadnite si. Ak niekto chce pokračovať v súťaži, nech si sadne,“ povedal im v skrytej hrozbe. Očividne to však nezabralo.

Neskôr sa objavilo video ďalších súťažiacich ako hromadne odchádzajú vyjadrujúc svoj postoj k vzniknutej situácii. Na videu si však ľudia všimli ešte jeden detail. „Páči sa mi, ako Miss Universe podržala dvere, aby dámy mohli vyjsť von,“ znel komentár.

@pageant.avenueOther candidates of Miss Universe walked out.♬ original sound – Pageant Avenue

Bosch neskôr povedala novinárom, že bola nahnevaná na Itsaragrisila, pretože ju nazval „hlúpou“ pre jej problémy s organizáciou, písal Miami Herald. „Nemyslím si, že je to fér. Robím tu všetko správne – nikoho neobťažujem, snažím sa byť milá, robím, čo môžem – a on mi povedal, aby som bola ticho,“ povedala Miss Mexiko.

