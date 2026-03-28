Nechceli, aby to krajina videla, spôsobili pravý opak: Riaditeľka STVR poslala umelcom otvorený list

Aj ak by sa záznam z odovzdávania cien Rádiohláv v nedeľu na STVR vysielal, určite by jednotlivé vyjadrenia umelcov mali medzi ľuďmi, ktorí sledujú, čo sa v kultúre deje, úspech. No keďže sme sa dnes dozvedeli, že je vysielanie zrušené a aj samotná televízia povedala svoje dôvody, téma je ešte vypuklejšia a hovorí o nej celé Slovensko.
Ako sme vás dnes informovali už skôr v našom článku, záznam z udeľovania ocenení Radio_Head Awards mal byť odvysielaný v nedeľu 20:40 na Dvojke. Napokon je však všetko inak. Vedenie argumentuje tým, že podujatie prekročilo rámec hudobných cien.
„Niektorí účinkujúci ho využili ako platformu na prezentáciu osobných a politických postojov,“ uviedla STVR vo svojom stanovisku. Napokon dodala, že ľudia si odovzdávanie cien mohli pozrieť online.
Na sociálnych sieťach sa k téme začali vyjadrovať mnohí umelci, teraz reaguje aj generálna riaditeľka Martina Flašíková. Umeleckej obci posiela otvorený list, informuje Denník N.
Otvorený list riaditeľky Flašíkovej
Píše v ňom, že hudobníkom „bol poskytnutý priestor“, na ktorý telerozhlas vynaložil 80-tisíc eur, ale ona „nemôže akceptovať“, aby boli platformy verejnoprávneho média využívané na politické prejavy.
„Na takéto diskusie máme v rámci vysielania vyhradené formáty a relácie, ktoré sú na to určené. Žijeme v citlivej spoločenskej dobe a vystúpenia tohto charakteru prispievajú k rozdeľovaniu spoločnosti a zvyšovaniu napätia. Mojou zodpovednosťou je aj chrániť verejnoprávny priestor pred jeho zneužívaním na presadzovanie individuálnych názorov. Rovnako tento priestor nevyužívam ani ja sama na prezentovanie osobných postojov,“ tvrdí Flašíková v liste.
„Dostali ste príležitosť predstaviť svoju prácu. Podujatie tohto typu je určené predovšetkým na prezentáciu tvorby a jej ocenenie, pričom osobné názory majú svoje prirodzené miesto v iných formátoch a platformách verejnej diskusie.
STVR z princípu nekomentovala individuálne pracovnoprávne vzťahy, avšak musím konštatovať, že niektoré verejné vyjadrenia nezodpovedajú skutočnému stavu vecí a som nútená túto zásadu porušiť. Vo viacerých prípadoch sme identifikovali súbeh pracovného pomeru s externými zmluvami, a to aj v prípade niektorých zamestnancov, ktorých mená sa opakovane objavovali vo verejnej diskusii,“ píše.
„Rešpektujem právo na osobný postoj aj pluralitu názorov. Zároveň však platí, že vysielací priestor verejnoprávneho média má svoje jasne definované pravidlá. Je našou povinnosťou dbať na to, aby vysielaný obsah zodpovedal princípom nestrannosti, profesionality a aby jednotlivé programy zachovávali svoj pôvodný žánrový a obsahový rámec.“
Na záver umelcom zaželala „veľa tvorivých úspechov v ďalšom pôsobení v audiovizuálnom priestore mimo našej inštitúcie“.
„Som presvedčená, že skúsenosť mimo komfortnej zóny prinesie nové perspektívy. Verím v pokračovanie profesionálnej spolupráce medzi STVR a umeleckou obcou bez vyhrotených emócií a nepodložených tvrdení.“
Kultúrna obec plánuje protesty
Platforma Otvorená kultúra! plánuje v závere marca Veľký kultúrny protest. Ako iniciatíva informovala na sociálnej sieti, protestná akcia by sa mala konať 31. marca o 17:30. Začne sa na Námestí Slobody v Bratislave.
Na protest zvolávajú do Bratislavy členov a členky kultúrnej obce. Zároveň prosia aj verejnosť, aby sa k nim pridala. „Bubeníčky rozkladajte zostavy, folkloristi mažte pražce, kultúrne centrá, inštitúcie, festivaly chystajte svoje zástavy. Umelkyne a umelci, pracovníci v kultúre, mobilizujte sa. Pripravte transparenty, berte píšťalky, hudobné nástroje a svoje hlasy. Bude to krízová cesta so zastaveniami pred tými, ktorí sú za túto krízu zodpovední,” píšu na sociálnej sieti. Avizovali tiež, že bližšie informácie poskytnú čoskoro.
