Nečakané komplikácie prekvapili: V Dámskom klube nastal problém, moderátorky museli rýchlo konať

Jana Petrejová
V relácii nastala nečakaná zmena.

Počas živého televízneho vysielania sa môže stať prakticky čokoľvek. Diváci pred obrazovkami často vidia len hladký priebeh programu, no za kamerami sa neraz odohrávajú situácie, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu a veľkú dávku profesionality. Práve takéto momenty ukazujú, kto je v štúdiu skutočný profesionál a dokáže si poradiť aj s nečakanými komplikáciami.

Presne to sa nedávno stalo aj v obľúbenej relácii Dámsky klub, ktorú už dlhé roky moderujú skúsené televízne tváre Soňa Müllerová a Karin Majtánová a dvojica v zložení Iveta Malachovská a Andrea Chabroňová. Počas živého vysielania sa vyskytol problém, ktorý mohol celý program výrazne skomplikovať, ako informoval Nový čas. Moderátorky však nezaváhali a ukázali, že v televízii sa treba vedieť prispôsobiť doslova zo sekundy na sekundu.

Postavili sa k sporáku

Dámsky klub pravidelne prináša rôzne témy zo života, rozhovory so zaujímavými hosťami, ale aj kulinárske inšpirácie. Práve varenie patrí medzi obľúbené časti programu, keď do štúdia prichádzajú známi kuchári a pripravujú jedlá priamo pred kamerami. Tentoraz sa však plánovaný scenár nečakane zmenil.

Kuchár, ktorý mal prísť do štúdia a predstaviť svoje recepty, náhle ochorel a nemohol sa vysielania zúčastniť. Moderátorky sa o tejto situácii dozvedeli prakticky na poslednú chvíľu. „Náš kuchár, ktorý mal účinkovať, má pomerne vážne zdravotné problémy. My želáme skoré uzdravenie,“ vysvetlila počas vysielania Karin Majtánová. Zároveň priznala, že nájsť náhradu v tak krátkom čase sa nepodarilo. „Keďže sa nám zo dňa na deň pre časovú zaneprázdnenosť nikoho nepodarilo zohnať, tak sme si to podelili,“ pokračovala moderátorka.

Keďže relácia ide naživo a program musel pokračovať, obe moderátorky sa rozhodli vziať situáciu do vlastných rúk. Doslova. Obliekli si zástery a pustili sa do varenia priamo v štúdiu. Soňa Müllerová s úsmevom priznala, že jej kolegyňa je veľmi šikovná gazdinka.

Každá z nich sa ujala jednej úlohy. Karin pripravila placky z kyslej kapusty, zatiaľ čo Soňa sa pustila do dezertu a pripravila trasenú tortu. Napriek improvizácii sa im podarilo celý vstup zvládnuť bez problémov a diváci si takmer ani nevšimli, že ide o neplánovanú zmenu programu.

Keď improvizácia zachráni živé vysielanie

