Nebezpečný komár tigrovaný je späť: Môže prenášať nebezpečné vírusy. V hlavnom meste ho našli vo viacerých mestských častiach

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Invázny komár tigrovaný sa rozšíril po viacerých mestských častiach.

Výskyt invázneho komára tigrovaného pretrváva v Bratislave v mestskej časti Ružinov, konkrétne v okolí Martinského cintorína, celého Prievozu aj v okolí Zvolenskej ulice. V aktuálnom období dosahuje tento druh vrchol svojej aktivity, ktorý bude pretrvávať približne do konca septembra.

Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. „Tento rok sme realizovali monitoring komárov tigrovaných v lokalitách, ktoré boli nahlásené verejnosťou prostredníctvom medzinárodnej aplikácie Mosquito alert,“ priblížil Bubla. Dodal, že na základe hlásení verejnosti preverujú možný výskyt vo Vajnoroch, okolie Východnej ulice, v Novom Meste v okolí Tupého ulice, v Petržalke na Holíčskej ulici a vo Vrakuni pri lesoparku.

Potenciálny prenášač nebezpečných vírusov

Komár tigrovaný môže prenášať 22 rôznych vírusov vrátane exotických vírusov dengue, chikungunya, Zika alebo žltá zimnica. Tento druh je len potenciálnym prenášačom, ale nie zdrojom nákazy. Jeho výskyt tak podľa Bublu neznamená automaticky šírenie prenosných ochorení.

Foto: James Gathany, Public domain, via Wikimedia Commons

„O prenose ochorení nemáme k dnešnému dňu vedomosť. Sme v kontakte s Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý sme požiadali, aby nás v prípade takýchto skutočností urýchlene informoval,“ povedal hovorca. Doplnil, že na základe informácií od regionálneho úradu verejného zdravotníctva neevidujú prípady výskytu infekčných ochorení u obyvateľov, ktoré by mohli byť prenesené týmto druhom komára v Bratislave.

