Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho vyšla len na jedno euro

Stačilo poslať jednu SMS a z bežného piatkového večera sa stal deň, na ktorý nezabudne do konca života. Tipujúci z doplnkovej hry JOKER získal jackpot vo výške 115 102,20 eura, čo je už jedenásta hlavná výhra v tomto roku.
O mimoriadnej výhre informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Hráč si v deň žrebovania podal náhodnú jednotipovú stávku v hre LOTO 5 z 35 a pridal k nej účasť v doplnkovej hre JOKER. Za stávku zaplatil jedno euro. Generátor mu pridelil šesťčíslie 3, 9, 2, 9, 0 a 4, ktoré sa v piatok 8. augusta 2025 stalo výherným.
Prvý SMS jackpot v roku 2025
Piatková výhra je prvým jackpotom v tomto roku, ktorý padol pri SMS stávke. Dvaja hráči si už tento rok jackpot zabezpečili cez internet a ďalších osem na predajných miestach TIPOSu. Päť jokerových jackpotov padlo v nedeľu, štyri v stredu a dva v piatok.
Výhra 115 102,20 eura je piata najvyššia v doplnkovej hre JOKER v roku 2025. Najvyšší jackpot padol 18. júna a mal hodnotu 337 596,75 eura. Získal ho hráč, ktorý si priplatil účasť v hre JOKER k stávke LOTO 5 z 35 na predajnom mieste v Banskobystrickom kraji.
JOKER je doplnková hra k lotériám LOTO a LOTO 5 z 35, v ktorej sa hrá na presnú zhodu šesťčíslia s vyžrebovaným číslom. Žrebuje sa každú stredu, piatok a nedeľu a účasť stojí 0,50 eura. TIPOS pripomína, že hra je určená len pre osoby staršie ako 18 rokov a hráči by mali tipovať zodpovedne.
