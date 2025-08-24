Navštívili sme obľúbenú slovenskú atrakciu: Minuli sme 38 € a odchádzali so zmiešanými pocitmi

Zoologická záhrada ponúka široký sprievodný program. Deti sa môžu povoziť na vláčiku, vyskúšať zrkadlové bludisko, nafukovací hrad či člnky. Nechýba pizzeria, kolotoč ani stánok s dočasným tetovaním. Koncept je zjavne nastavený predovšetkým tak, aby prilákal rodiny s deťmi.
My sme ZOO Kontakt v Liptovskom Mikuláši navštívili v nedeľu. Okrem vstupu za 32 eur za dve osoby sme ďalších 6 eur minuli na nádobky s krmivom pre medvede, papagáje a alpaky. Parkovanie bolo bezplatné a miesto pri vstupe sme našli skôr náhodou. Okolie bolo plné, v rade čakalo približne 25 ľudí a my sme si postáli asi desať minút.
Čo sa týka návštevy, tá v nás zanechala zmiešané dojmy.
Spoločenské medvede a drzé alpaky
Zvieratá je možné kŕmiť len pripravenou potravou v miskách určených pre konkrétny druh, čo hodnotíme veľmi pozitívne. Slabšou stránkou je však značenie – väčšinu klietok zoo vôbec neoznačuje, a tak viaceré druhy zostávajú pre návštevníkov neidentifikované.
Mnohé zvieratá pôsobili spokojne. Medvede boli až prekvapivo spoločenské – mávali labami, sedeli pri plote a pôsobili takmer ako psy, ktoré si užívajú pozornosť a ovocie od návštevníkov. Aj papagáje boli živé, ary dokonca komunikatívne. Dve sa dokonca priblížili priamo k našim hlavám. Alpaky boli zase hravé, nebojácne a drzo strkali ňufáky do našich rúk.
Počas celej návštevy sme nevideli ani jedno zviera, ktoré by napohľad pôsobilo chorľavo – levy si pokojne driemali na slnku, mladučké agamy vo výbehu pod žiarovkou.
Pozitívne hodnotíme aj početný personál, ktorý prísne dohliadal na správanie návštevníkov. Dohľad ošetrovateľov bol v mnohých prípadoch veľmi potrebný.
Kontaktná zoo a akvapark nad našimi hlavami
Kontaktné zoologické záhrady patria medzi kontroverznejšie atrakcie. V minulosti sa aj táto zoo spájala s etickými otázkami, najmä či je správne nútiť divé zvieratá k neustálemu kontaktu s ľuďmi.
Predsedníčka SOS linky pre zvieratá v núdzi Mária Sliacka nás vtedy upozornila, že takéto prostredie je pre zvieratá neprirodzené. V klasickej zoo majú možnosť ukryť sa pred návštevníkmi, zatiaľ čo v kontaktných zariadeniach sú ľuďom vystavené stále.
„Bez ohľadu na to, či sú zvieratá unavené alebo nie, musia byť návštevníkom k dispozícii,“ vysvetľuje.
Podľa nej je problémom hlavne psychická záťaž, keďže životný rytmus zvierat sa podriaďuje otváracím hodinám. „Jednoznačne ide len o zárobkovú činnosť,“ dodáva.
Príklad tejto záťaže sme videli na vlastné oči pri prechádzaní okolo výbehu s kozami, čo bolo vyslovene depresívne – mnohé zvieratá stáli bez pohybu a boli sme svedkami, ako dieťa celé minúty rýpalo do strnulej kozy, ktorá sa ani nepohla.
Mnohé zvieratá majú okrem toho výbehy, ktoré pôsobia vyslovene stiesnene. Vtáctvo malo často k dispozícii len niekoľko štvorcových metrov a na nás najviac rušivo pôsobila bezprostredná blízkosť akvaparku. Tobogany sa vznášajú priamo nad klietkami a voda z nich občas kvapkala medzi návštevníkov, dokonca aj vedľa voliéry s vtákmi a korytnačkami. Výkriky z atrakcií a pach chlóru vytvárajú prostredie, ktoré pôsobí pre zvieratá extrémne neprirodzene.
Počas celej návštevy sa tak nedalo zbaviť pocitu, že táto zoo je v prvom rade biznisom pre ľudí a zisk, nie miestom, ktoré s rešpektom a pokorou slúži svojim zvieratám. Mnohé druhy zdanlivo nemajú na otvorenom priestranstve možnosť stiahnuť sa do bezpečia a ich jediným útočiskom sú domčeky. Videli sme aj kengury pritlačené k najvzdialenejšiemu rohu výbehu – a predsa stále v dosahu návštevníkov.
Odchádzali sme preto s veľmi rozporuplným pocitom. Je zrejmé, že vedenie sa snaží poskytnúť rodinám atraktívny zážitok, rovnako ako to, že zdravie zvierat neignoruje. No otázka, či sa rovnako snaží zabezpečiť im čo najkvalitnejší život, dopriať im dostatok pokoja a ušetriť ich od neustáleho obchytkávania, zostáva po našej návšteve stále otvorená.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku