NATO posiela jasný odkaz: Začína jadrové cvičenie Steadfast Noon, do akcie sa zapoja aj európske základne

Každoročné cvičenie Severoatlantickej aliancie (NATO) Steadfast Noon, ktoré je zamerané na použitie jadrových zbraní, odštartuje budúci pondelok. Informoval o tom v piatok generálny tajomník Aliancie Mark Rutte. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Rutte vo videopríspevku zverejnenom na internete zdôraznil, že dvojtýždňové cvičenie, ktoré sa začne v pondelok, je bežné a nemá nič spoločné so súčasnými aktivitami ruskej armády. Cieľom cvičení je podľa neho zachovať vierohodnú odstrašujúcu silu Aliancie.
NATO spúšťa každoročné cvičenie Steadfast Noon
„Je to tiež jasný signál pre každého potenciálneho nepriateľa, že budeme a môžeme chrániť a brániť všetkých spojencov pred všetkými hrozbami,“ zdôraznil. Predstavitelia NATO uviedli, že na cvičení, pri ktorom sa nepoužijú skutočné jadrové zbrane, sa zúčastní približne 2000 vojakov z 13 členských štátov a 70 lietadiel.
Cvičenie bude sústredené v oblasti Severného mora s účasťou vojenských základní v Holandsku, Belgicku, Británii a Dánsku. „Drony pre nás nie sú novou hrozbou. Drony sú niečo, čomu rozumieme,“ povedal americký plukovník a šéf jadrových operácií NATO Daniel Bunch.
„Ich častejšie vpády, samozrejme, sledujeme,“ dodal. Riaditeľ NATO pre jadrovú politiku Jim Stokes povedal, že spojenci „nezaznamenali žiadnu zmenu v jadrovej pozícii Ruska“, no zároveň zdôraznil, že budú naďalej sledovať všetky ruské kroky a vyjadrenia týkajúce sa jadrových zbraní.
Nahlásiť chybu v článku