Hlina prekvapil: Radšej by išiel do vlády s Hnutím Slovensko než s Hlasom. Zaspomínal na tri dni s Matovičom v karavane

Poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina by šiel radšej do vlády s Igorom Matovičom (Hnutie Slovensko) ako s Hlasom-SD. Povedal to v relácii TA3 Kráľ na ťahu.
Jeho odpoveď na moderátorovu otázku, s kým by šiel radšej, bola jednoznačná: „S Matovičom. A to hovorím ja, ktorý som s ním bol tri dni v karavane,“ povedal Hlina. Bolo to ešte v lete 2012, keď ako poslanci parlamentu Matovič spolu s Hlinom vyrazil na „Tour de Roma“ – výjazd do rómskych osád, v rámci ktorého navštívili obce s početnou rómskou menšinou.
Výzva vláde počas „Tour de Roma“
Svojou cestou vtedy chceli apelovať na vládu, aby si nezatvárala oči pred problémami súvisiaci s touto menšinou. Hlina bol v tom čase poslancom za OĽaNO. V októbri 2012 z poslaneckého klubu vystúpil a pôsobil ako nezaradený poslanec. Hlinove vystúpenie v relácii už komentovala na sociálnej sieti strana Hlas-SD.
„Hlina v relácii Kráľ na ťahu priznal to, čo Šimečka s Gröhlingom chystajú, len sa to doteraz báli verejne povedať: aby sa dostali k moci, spoja sa s Matovičom. A naviac, Hlina sa vyznal aj zo svojho zážitku. Tri dni bol s Matovičom v jednom karavane. Na to sa určite nedá zabudnúť…,“ uviedol Hlas-SD. Status už stručne okomentoval aj Igor Matovič. „No, s Pellegrinim by som do karavanu určite nikdy nevliezol,“ napísal.
Nahlásiť chybu v článku