Hlina prekvapil: Radšej by išiel do vlády s Hnutím Slovensko než s Hlasom. Zaspomínal na tri dni s Matovičom v karavane

Foto: SITA/Kancelária NR SR, Milan Illík

Nina Malovcová
TASR
Hlas reagoval ostrým statusom.

Poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina by šiel radšej do vlády s Igorom Matovičom (Hnutie Slovensko) ako s Hlasom-SD. Povedal to v relácii TA3 Kráľ na ťahu.

Jeho odpoveď na moderátorovu otázku, s kým by šiel radšej, bola jednoznačná: „S Matovičom. A to hovorím ja, ktorý som s ním bol tri dni v karavane,“ povedal Hlina. Bolo to ešte v lete 2012, keď ako poslanci parlamentu Matovič spolu s Hlinom vyrazil na „Tour de Roma“ – výjazd do rómskych osád, v rámci ktorého navštívili obce s početnou rómskou menšinou.

Výzva vláde počas „Tour de Roma“

Svojou cestou vtedy chceli apelovať na vládu, aby si nezatvárala oči pred problémami súvisiaci s touto menšinou. Hlina bol v tom čase poslancom za OĽaNO. V októbri 2012 z poslaneckého klubu vystúpil a pôsobil ako nezaradený poslanec. Hlinove vystúpenie v relácii už komentovala na sociálnej sieti strana Hlas-SD.

Foto: SITA (Milan Illík)

Hlina v relácii Kráľ na ťahu priznal to, čo Šimečka s Gröhlingom chystajú, len sa to doteraz báli verejne povedať: aby sa dostali k moci, spoja sa s Matovičom. A naviac, Hlina sa vyznal aj zo svojho zážitku. Tri dni bol s Matovičom v jednom karavane. Na to sa určite nedá zabudnúť…,“ uviedol Hlas-SD. Status už stručne okomentoval aj Igor Matovič. „No, s Pellegrinim by som do karavanu určite nikdy nevliezol,“ napísal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
S ochladením prichádza sezóna prezúvania: Kedy musíte vymeniť pneumatiky za zimné? Tento termín je hraničný

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac