Nasadnete do auta a za 8 hodín si môžete užívať dovolenku v top destinácii: Toto sú najhorúcejšie miesta pre rok 2026

Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Aj keď vonku poriadne tuhne, zahriať vás môže plánovanie výletu.

Nový rok sa rovná nové zážitky. Ak ste si dali za predsavzatie viac cestovať, my vám v tom veľmi radi pomôžeme. Napríklad s výberom ideálnej destinácie. Vyraziť môžete napríklad do jednej z týchto, ktoré boli označené za top na rok 2026. 

Prestížny cestovateľský magazín National Geographic priniesol zoznam najlepších miest na svete, kam vycestovať tento rok. A nechýba medzi nimi ani viacero zaujímavých tipov naprieč Európou.

Od čínskeho Pekingu cez hlavné mesto Maroka Rabat až po filipínsku Manilu – vo výbere toho naj sa ocitlo množstvo exotických destinácií, spomedzi ktorých si vyberiete, či už milujete nespútanú prírodu, ruch miest alebo oddych na nekonečných plážach. Ak sa vám ale nechce tráviť dlhé hodiny v lietadle, môžete si vybrať jednu z destinácií, ktoré sú k nám bližšie.

Stačí vybehnúť do Talianska

National Geographic odporúča napríklad návštevu talianskych Dolomitov, kde si v zime užijete lyžovačku vyrážajúcu dych a v lete sa tu zas môžete vydať na turistiku.

Ich veľkou výhodou je, že sú pre nás dostupné aj autom. Napríklad z Bratislavy ste tu asi za 8 a pol hodiny. Takže stačí zbaliť lyže a vyraziť. Ak napríklad obľubujete spanie v karavane či v kempoch, tiež si tu prídete na svoje. Nevýhodou na Dolomitoch pre mnohých môžu byť vyššie ceny, na ktoré sa treba v tejto lokalite pripraviť.

Fínske mesto Oulu, foto: The original uploader was Math at Hungarian Wikipedia., CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

Cestovateľský magazín spomína aj fínske mestečko Oulu, ktoré sa stalo európskym hlavným mestom kultúry, alebo Guimarães na severozápade Portugalska, ktoré dostalo titul Európske zelené hlavné mesto.

Spomedzi destinácií v Európe sa v zozname objavilo aj Baskicko, autonómne spoločenstvo Španielska či anglické prístavné mesto Hull.

