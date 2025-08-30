Narodeniny sa u kráľovskej rodiny neoslavujú rovnako ako u bežných ľudí. Tradíciu si trúfla porušiť len princezná Diana

Foto: SITA (AP Photo/Alberto Pezzali)

Frederika Lyžičiar
Kráľovská rodina
Narodeniny neznamenali pre Alžbetu II. nič výnimočné. Brala ich ako obyčajný deň.

Narodeniny v britskej kráľovskej rodine sprevádzajú tradície a prísne pravidlá, no neznamenalo to vždy veľkolepé oslavy. Samotná kráľovná Alžbeta II. vnímala tento deň skôr ako bežný a nevenovala mu zvláštnu pozornosť.

Ako odhalil magazín The Royal Insider, bývalý kráľovský šéfkuchár Darren McGrady prezradil, že zosnulá panovníčka odmietala robiť z narodenín veľkú udalosť a trvala na tom, aby sa v jej pracovnom programe nič nemenilo.

Bežný deň namiesto oslavy

McGrady spomína, že keď prišiel do služieb kráľovskej rodiny, čakal veľkolepé oslavy, avšak rýchlo zistil, že realita bola presne opačná. Alžbeta II. považovala svoje narodeniny za obyčajný deň, ktorý nechcela vyčleňovať z každodenných povinností. „Keď som sa pripojil ku kráľovskej rodine, myslel som si, že narodeniny budú pompézne a veľkolepé,“ uviedol.

Foto: Profimedia

„Ale v skutočnosti to bolo úplne naopak. Zosnulá kráľovná vnímala narodeniny ako obyčajný deň.“ Rodina jej síce vždy zatelefonovala a zablahoželala, no návštevy s darčekmi a balónmi by ste v tento deň na zámku márne hľadali. Podľa šéfkuchára si panovníčka jednoducho želala pokračovať v práci a nestrácať čas oslavami.

Sladká tradícia v kráľovskej rodine

