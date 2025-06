Napriek strachu šírila silný odkaz: Speváčka Jessie J má rakovinu prsníka, podstúpi liečbu

Speváčka Jessie J prežíva jedno z najťažších období svojho života. Na svojom Instagrame priznala, že jej diagnostikovali rakovinu prsníka v ranom štádiu. S fanúšikmi šírila úprimné a dojímavé video, v ktorom prezradila, že ju čaká operácia hneď po jej najbližšom vystúpení na festivale Summertime Ball na štadióne Wembley v Londýne.

Na nepríjemnú správu upozornil aj portál BBC, ktorý zároveň pripomenul, že Jessie J mala v posledných týždňoch opakovane podstúpiť viaceré vyšetrenia. V 37 rokoch tak čelí ďalšej vážnej skúške. „Rakovina je hrozná v akejkoľvek podobe, ale držím sa toho, že je to včasné štádium,“ povedala speváčka vo videu.

Zavtipkovala cez slzy

Jessie J je známa svojím otvoreným prístupom k fanúšikom a nevyhýba sa ani vážnym témam. „Po Summertime Ball na chvíľu zmiznem, aby som absolvovala operáciu. A potom sa vrátim s obrovskými (prsníkmi) a novou hudbou,“ dodala so smiechom, ktorým sa snažila odľahčiť ťaživú správu.

Dôvod, prečo sa rozhodla o svojej diagnóze hovoriť verejne, je podľa jej slov jednoduchý: „Musím to spracovať. A potrebujem o tom hovoriť. Potrebujem objatie.“ Zároveň dúfa, že jej otvorenosť pomôže aj ostatným, ktorí prechádzajú podobnou situáciou. „Toľko ľudí si prechádza niečím podobným alebo ešte horším. A to je to, čo ma na tom najviac bolí.“

Speváčka čelila zdravotným ťažkostiam už v minulosti

Jessie J má za sebou dlhú históriu zdravotných problémov. Už ako dieťaťu jej diagnostikovali ochorenie srdca, v tínedžerskom veku prekonala mozgovú príhodu a v roku 2020 krátkodobo ohluchla v dôsledku Menièrovej choroby. V roku 2023 sa stala matkou syna, no aj počas uplynulého roka pokračovali výzvy, priznala diagnózu ADHD a OCD. Teraz sa pridáva ďalšia skúška.