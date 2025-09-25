Namiesto generálneho štrajku generálna hanba? Podpora online nie je realita v uliciach, opozícia môže podľa Hrabka naraziť

Nina Malovcová
TASR
Je rozdiel medzi štrajkom a súhlasom so štrajkom.

Ak opozičné strany neustúpia od zámeru organizovať 17. novembra generálny štrajk, hrozí im, že sa namiesto úspechu dočkajú generálnej hanby. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Dodal, že opozičné strany, ale aj občianska verejnosť majú právo protestovať, ak napríklad nesúhlasia s rozhodnutím zrušiť 17. novembra deň pracovného pokoja. Ale zámer organizovať v tento deň celoslovenský generálny štrajk považuje Hrabko za nerealistický.

Generálny omyl namiesto generálneho štrajku

„Je rozdiel medzi štrajkom a súhlasom so štrajkom,“ upozornil Hrabko. Jedna vec je podľa neho hľadať podporu pre štrajk napríklad prostredníctvom internetu a získavať na tom publicitu a druhá, koľko ľudí potom reálne vstúpi do generálneho štrajku. Pripomenul, že niektoré stredné a vysoké školy plánujú dať študentom 17. novembra voľno.

„To je forma protestu, aká má byť. Ale hovoriť o generálnom štrajku… Ak na tom mimovládne strany zotrvajú, bude to ich generálny omyl,“ povedal Hrabko. „Ak tie protesty nazvú nejako inak, potom si to viem predstaviť. Ale nie generálny štrajk,“ konštatoval.

Súčasťou konsolidácie verejných financií je aj zmrazenie poslaneckých platov a paušálnych náhrad. „Je to také chytanie zajaca za chvost. Urobili to, lebo k tomu boli dotlačení,“ reagoval Hrabko. Dodal, že ušetrené peniaze nemajú veľký význam z hľadiska konsolidácie financií celého štátu, ale sú gestom solidarity s občanmi. „To gesto by bolo dobré, ak by s ním prišli iniciatívne. Menej by to bolelo tých, ktorých sa konsolidácia naozaj dotkne,“ uzavrel Hrabko.

Pellegrini v OSN vyzýval na mier

Prezident Peter Pellegrini sa v New Yorku zúčastnil na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Vo svojom prejave vyzýval na skorý mier na Ukrajine a reformu OSN. Vyjadril tiež podporu krajinám, ktorých vzdušný priestor bol v uplynulej dobe narušený. „Takto je to na Slovensku dlhodobo podelené a tak je to podľa môjho názoru aj dobré,“ reagoval Hrabko na otázku, prečo na niektoré zahraničné podujatia cestuje za Slovensko prezident a na iné premiér.

„Predseda vlády chodí napríklad do Európskej únie, Európska únia prijíma praktické rozhodnutia, niekedy ich treba prijať aj veľmi rýchlo. Pán prezident nemôže hovoriť za vládu, za vládu môže hovoriť iba predseda vlády,“ konštatoval Hrabko. Ak je potrebné dohodu prijatú na úrovni Európskej únie čím skôr realizovať, najvhodnejším zástupcom Slovenska na takomto rokovaní je podľa neho premiér.

Valné zhromaždenie OSN patrí podľa Hrabka k najväčším reprezentatívnym stretnutiam štátnikov na svete. „Sú tam zúčastnené všetky krajiny sveta. A prezident reprezentuje celú našu krajinu,“ konštatoval Hrabko.

