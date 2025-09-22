Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)

Generálny štrajk a manifestácia v Prahe v roku 1989. Foto: TASR/ČTK

Roland Brožkovič
TASR
V tomto článku zistíte, čo je generálny štrajk, ako prebieha a aké sú šance na jeho konanie.

Slovensko aktuálne žije už treťou vlnou konsolidácie, ktorú si pre nás pripravila vláda Roberta Fica, pričom väčšinu opäť zaplatia ľudia. Hoci vláda tvrdí, že plánuje šetriť aj na sebe, takmer žiadne opatrenia doteraz nepredstavila. Slovákom sa pritom zvýšia odvody, stúpajú aj ceny v obchodoch a prísť máme aj o viaceré dni pracovného pokoja.

Na tému konsolidácie reaguje už aj opozícia, ktorá zvolala protesty a najnovšie sa čoraz hlasnejšie hovorí o „generálnom štrajku“. Ten by sa mohol konať už 17. novembra, teda na Deň boja za slobodu a demokraciu, kedy vláda plánuje zrušiť deň voľna.

SaS to myslí vážne

Opozičná strana SaS už niekoľko dní vyzýva na generálny štrajk. Ľudia sa k nemu podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sami prihlasujú a strane sa ozývajú i zamestnávatelia. Podotkol, že štrajk si netreba predstaviť ako ten z roku 1989 a rozumie, že nie každý občan bude mať možnosť zapojiť sa. Súhlas so štrajkom sa podľa neho dá vyjadriť aj inak.

Foto: SITA – Milan Illík

Prijatie takéhoto kroku je však v rámci samotnej opozície rôzne. Šéf KDH Milan Majerský tvrdí, že generálny štrajk nemajú pripravovať a ohlasovať politické strany. Je to podľa neho vecou zamestnávateľov a odborárov. Kresťanskodemokratické hnutie si vraj 17. november pripomenie na námestiach.

Že to liberáli myslia s generálnym štrajkom vážne, dokazuje aj to, že spúšťajú webovú stránku dostrajku.sk, ktorá bude centrom komunikácie s občanmi a firmami, ktoré sa chcú zapojiť a štrajk podporiť. Súčasne pripravujú aj formy symbolickej podpory generálneho štrajku v podobne rôznych odznakov, nálepiek či vizuálov.

Opozičné Progresívne Slovensko sa, naopak, vyjadrilo, že k téme zvoláva okrúhly stôl na piatok 26. septembra. Pozýva naň svojich politických partnerov, zástupcov občianskej spoločnosti, firiem i iných organizácií. Čo je však samotný generálny štrajk a ako vlastne prebieha?

Čo je generálny štrajk?

Je to jedna z najväčších a najvážnejších foriem kolektívneho protestu, pri ktorej veľká časť zamestnancov z rôznych odvetví koordinovane preruší prácu s cieľom vyvinúť tlak na vládu alebo zamestnávateľov. Na rozdiel od bežného štrajku, ktorý sa týka len konkrétneho podniku alebo sektora, generálny štrajk zasahuje celú spoločnosť a môže paralyzovať kľúčové oblasti hospodárstva či verejný život, vysvetľuje Odborový zväz KOVO.

Ako by to mohlo vyzerať v praxi?

V praxi by to teda mohlo fungovať tak, že veľká časť Slovákov by 17. novembra jednoducho neprišla do práce a fungovanie krajiny na viacerých úrovniach by mohlo byť v ten deň ochromené. Zatvorili by sa fabriky, školy, úrady, bola by obmedzená aj doprava. Pre bežných obyvateľov by to znamenalo výpadky služieb, problémy s dopravou alebo so zásobovaním, no zároveň by sa tým vyslal silný signál vláde, že občania sú nespokojní a žiadajú zmenu.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO
Protest v Bratislave Foto: TASR (Martin Baumann)

Znamená to, že nepôjdeme do práce?

Ak by ku generálnemu štrajku naozaj došlo, čo nie je v pravom slova zmysle pravdepodobné, je možné, že by ste do práce nemuseli ísť napríklad na určitú dobu. Ak by sa doň zapojila napríklad prevádzka, v ktorej pracujete, určite by vás o tom informoval zamestnávateľ.

Nie všetci sa však môžu do takéhoto štrajku zapojiť. „Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov,“ hovorí Ústava Slovenskej republiky.

Bol už na Slovensku generálny štrajk?

Generálny štrajk sa pritom na našom území uskutočnil dvakrát, no posledný bol ešte počas Nežnej revolúcie v roku 1989. Konal sa 27. novembra, v čase od 12:00 do 14:00 a zúčastnili sa ho desaťtisíce občanov ešte vtedajšej Československej socialistickej republiky. Štrajk bol vtedy naozaj masívny. Zapojilo sa doň až 75 percent tovární, škôl či obchodov, ktoré na spomínané dve hodiny jednoducho prestali fungovať.

Bude či nebude?

Šance na ten tohtoročný sú však podľa odborníkov nízke. „Myslím si, že samotný výraz generálny štrajk je v tomto prípade mimoriadne prehnaný výraz a s realitou to nebude mať nič spoločné,“ povedal politológ Radoslav Štefančík pre portál Startitup. Opozičným stranám sa podľa neho zrejme nepodarí zorganizovať nič také, čo by sa mohlo porovnávať so spomínaným rokom 1989. Nejaké aktivity sú ale podľa jeho vyjadrenia možné, no spájať to s generálnym štrajkom je prehnané.

Podobný názor má aj politický novinár Milan Kern. „Pravdepodobnosť, že bude generálny štrajk, to znamená, že veľká väčšina pracujúcich sa doň zapojí, je rovná nule. Čakáme, že predavačky z Kauflandu budú poškodzovať svojho zamestnávateľa? Podľa mňa išlo o spontánnu ideu. Neviem, ako im to napadlo, ale s nejakým hlbším uvažovaním k takému niečomu nemôže človek prísť,“ píše Denník N.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Agrokomplexe ministri hodovali: Za večeru zaplatili 70-tisíc eur, podujatie stálo rekordnú sumu. Takto šetrenie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac