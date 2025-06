Najväčšia evakuácia od druhej svetovej vojny: Viac ako 20-tisíc ľudí musí opustiť domovy, zneškodňovať budú tri bomby

V Kolíne nad Rýnom sa v stredu uskutočňuje najrozsiahlejšia evakuácia obyvateľov od roku 1945. Veľká časť centra štvrtého najväčšieho nemeckého mesta ležiaceho v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko bola uzatvorená z dôvodu zneškodnenia troch amerických bômb z druhej svetovej vojny.

Viac ako 20 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy v okruhu jedného kilometra od miesta nálezu vo štvrti Deutz, informuje TASR na základe správy agentúry DPA. Úrady predpokladajú, že bomby sa podarí zneškodniť v priebehu stredy. Hovorkyňa mesta pre DPA uviedla, že zatiaľ nie je možné povedať, kedy sa začne samotné zneškodňovanie, keďže evakuácia potrvá niekoľko hodín.

Uzávierka centra mesta sa začala o ôsmej hodine ráno. Policajti a iní poverení pracovníci musia skontrolovať, či sú všetky byty prázdne. Ako dlho to bude trvať, nie je možné povedať, uviedol pre televíziu WDR Kai Kulschewski, vedúci oddelenia likvidácie výbušnín vládneho obvodu Düsseldorf.

#Bombenentschärfung in #Köln . Maßlos am #übertreiben . Jährlich werden in NRW 2000 #Bomben entschärft . Quelle Perplexity pic.twitter.com/7dvYcaHref

— Grokom (@Grokom120804) June 4, 2025