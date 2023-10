Najväčší športovo-zábavný park ide do konkurzu, obľúbená prevádzka má vnútorné problémy. Takto ju to ovplyvní

Bounce Park 17 v Banskej Bystrici je podľa informácií na svojom webe najväčším športovo-zábavným parkom na Slovensku. Obľúbená atrakcia v srdci Slovenska, spájaná najmä s menom Mareka Hamšíka, sa však už nejaký čas borí s vnútornými problémami, ktoré sa týkajú vlastníctva projektu, informuje Index.

Bounce Park v konkurze

História zábavného parku sa v posledných mesiacoch riešila v médiách najmä v súvislosti so spormi, ktoré medzi sebou mali obchodní partneri a majitelia celého projektu. Polovicu parku vlastnil slávny futbalista Marek Hamšík, druhú polovicu istí manželia Gondášovci. Ako píše portál Index, Gondášovci mali prísť s nápadom, na ktorý ale nemali financie. Tie napokon dodal futbalista a polovicu investície vo výške 1,6 milióna eur, ktorú do Bounce Parku vložil, mu mali manželia splácať.

„Oni vôbec neriešili splátkový kalendár, ktorý bol dohodnutý. Začali tvrdiť, že z firmy, z ktorej to mali vyplácať, nie sú peniaze. To už, žiaľ, nie je môj a ani Markov problém,“ uviedol na margo ďalších udalostí Hamšík starší. Futbalista si následne uplatnil záložné právo na 50 % podiel, no podľa Gondášovcov neoprávnene. Spoločnosť manželov si tak od Hamšíka vymáha peniaze za myšlienku a aj následnú realizáciu projektu.

Ako ďalej informuje Index, spor sa pohol práve v týchto dňoch vďaka kroku, ktorý učinili Hamšíkovci. „Vedenie spoločnosti Bounce Park sa obrátilo na súd a požiadalo o vyhlásenie konkurzu. Ak by v ňom skončila, čo sa zdá ako pravdepodobné, Gondášovci by si museli prihlásiť svoje pohľadávky a je otázne, do akej miery by boli uspokojené,“ píše portál. Dôležitou informáciou pre zákazníkov je to, že prevádzku Bounce Parku by to v súčasnosti ovplyvniť ani ohroziť nemalo.