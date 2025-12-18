Najväčší slovenský operátor prichádza s nečakanou zmenou: Kupuje veľkú konkurenčnú spoločnosť

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
SITA
Spojenie UPC a O2 Slovakia má za cieľ vytvoriť silnejšie konkurenčné prostredie na trhu.

Spoločnosť Liberty Global, materská spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, dnes oznámila dohodu o predaji UPC BROADBAND SLOVAKIA spoločnosti O2 Slovakia. Táto transakcia je podmienená bežnými regulačnými schváleniami a prispeje k vytvoreniu významných synergií medzi oboma telekomunikačnými spoločnosťami.

Spojenie UPC a O2 Slovakia má za cieľ vytvoriť silnejšie konkurenčné prostredie na trhu s integrovanými fixnými i mobilnými službami, čo by malo zákazníkom priniesť podstatné výhody. Medzi ne patria rozšírené možnosti inovatívnych služieb, širšia ponuka televízneho obsahu a vyššie investície do sieťovej infraštruktúry.

Samostatný subjekt

Generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA, Mihnea-Tudor Rădulescu, zdôraznil, že až do schválenia transakcie regulačnými orgánmi bude spoločnosť UPC naďalej fungovať ako samostatný subjekt bez vplyvu na bežnú prevádzku a služby pre zákazníkov.

Táto akvizícia odzrkadľuje širší trend v telekomunikačnom sektore, zameraný na rastúcu konkurenciu, zlepšenie zákazníckeho zážitku a investície do digitálnej infraštruktúry. Spojenie oboch spoločností má potenciál zvýšiť kvalitu konektivity, rozšíriť ponuku zábavy a zároveň posilniť konkurenciu na trhu.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA patrí medzi najväčších poskytovateľov televíznych, širokopásmových a telefónnych služieb na Slovensku, s giga-ready sieťou dostupnou pre takmer 650 000 domácností vo viac než 80 mestách.

Ponúka internet s rýchlosťou pripojenia až do 2,5 Gb/s, cez 200 televíznych kanálov vrátane viac ako 120 v HD kvalite a výhodné volania na pevnej linke.O2 Slovakia je vedúci operátor v mobilnom segmente s 2,37 miliónmi aktívnych SIM kariet a zároveň poskytuje pevné internetové služby a vlastnú televíznu platformu O2 TV.

