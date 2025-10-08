Najlepšou kuchárkou tento týždeň je Nora, zhodujú sa diváci. Nad tým, čo sa deje v Bez servítky, len krútia hlavou

Diváci si už zvykli, že sa do Bez servítky vracajú známe tváre a že keď sa niekto zapíše svojím správaním či varením do ich pamäti, televízia si to ihneď všimne a daného súťažiaceho si tiež zapamätá. Viacerí kontroverzní kuchári tak dostali druhú či tretiu šancu napraviť si reputáciu a viackrát sa tiež predviedli známe osobnosti.
O prvotných reakciách na to, že do šou opäť mieri Nora Kabrheľová, sme vás informovali v článku. Tá v minulosti už v šou vyhrala, a tak sa o jej kuchárskych schopnostiach nedá pochybovať. Napriek tomu nebolo mnoho ľudí nadšených, že ju znova vidia na obrazovkách. „Bože môj. Už zase?“ znela napríklad jedna z reakcií. Zdá sa však, že potom, ako sa týždeň pomaly rozbehol a diváci spoznali zvyšok súťažiacich, náhle fandia práve Nore.
Karta sa obrátila
Týždeň otvorila svojou kuchyňou Nora. Tá si tak ako v predošlých epizódach, v ktorých varila, pre hostí pripravila tradičnú domácu kuchyňu. Nie je totiž niekto, kto by prehnane experimentoval. Namiesto toho prichystala svojim súperom šunkové rolky a privítala ich s rumovým prípitkom.
Jej súperom nebolo jej jedlo ani stajling pochuti a patrične to okomentovali. „Čo si oni myslia, mne je úplne jedno,“ reagovala na ich poznámky Nora. Dokonca priznala, že jej z nich bolo do smiechu a bola zvedavá, čo si pripravia oni. Vytkli jej dokonca aj to, že sa vraj dostatočne nesnažila. Hneď na druhý deň pritom zistili, že môže byť ešte horšie.
Angelika priznala, že si dala pár pohárov prosecca na odvahu, a tak už na začiatku bolo zjavné, že utorkový večer bude zaujímavý. Samozrejme, diváci sa tiež neváhali k tomuto večeru vyjadriť a túto súťažiacu, ako aj ostatných, ktorí len deň predtým kritizovali Noru, vôbec v komentároch nešetrili.
„Nora má pravdu, mladí veľa kritiky, chcú predviesť modernú gastronómiu a výsledok stojí nakoniec za ho*no!“ skonštatovala diváčka. „Tento týždeň okrem Nóriky, tam nie je nikto, kto by vedel aj variť. Ona, aj keď pripravila retro jedlo, ale dalo sa zjesť. Títo mladí pozerajú len na moderný vzhľad jedla, ale zabúdajú, že pekné jedlo na vzhľad, musí aj dobre chutiť,“ súhlasila ďalšia.
„Trochu ma zaskočilo, že dostala o bod viac ako včerajšia hostiteľka, podľa mňa to bol oveľa slabší večer, ale asi to je záležitosť sympatií a tvrdého charakteru, ako u toho mäsa. Hlavne, že sme zdraví, priatelia,“ zhodnotila tretia. „Tento týždeň bude nie o varení, ale o predvádzaní, škoda pozerať, o ničom,“ pridala sa štvrtá.
