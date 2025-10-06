Diváci Bez Servítky neveria vlastným očiam: Nora Kabrheľová opäť mieri do šou, reakcie na seba nenechali dlho čakať

Foto: Facebook (Bez servítky - TV Joj)

Jana Petrejová
Bez servítky
Mnohí sú v šoku. 

Nezabudnuteľné okamihy, veľa smiechu i ostré slová. Nový týždeň Bez servítky sa bude nepochybne niesť v tomto duchu vďaka jednej súťažiacej, ktorá už bola v relácii niekoľkokrát. Známa svojou prostorekosťou a podrezaným jazykom sa postará o zaujímavé okamihy, ktoré prekvapia ostatných účastníkov i divákov.

Jesenné časti Bez servítky sú plné zábavy a nezabudnuteľných súťažiacich, pričom o niektorých z nich sa diváci rozprávajú doteraz. Televízia Joj spravila dobre a stavila na ľudí, vďaka ktorým nebola núdza o jedinečné zážitky. Keďže známa dôchodkyňa Nora Kabrheľová je zárukou, že pri stole nuda rozhodne nebude, tvorcovia sa aj tentokrát rozhodli, že zabojuje o výhru a opäť ukáže, ako vie pohostiť súťažiacich.

Mali zavolať aj Názlerovú

Dobre čítate. Medzi účastníkmi tohto týždňa sa opäť objaví bývalá podnikateľka, ktorá sa chopí kuchárskej varešky. Hneď, ako o tom informovala divákov relácie televízia Joj na svojej sociálnej sieti, mnohí neostali ticho a dali najavo svoj názor. A hoci nebola odvysielaná ešte ani jedna časť, už teraz sa objavili komentáre plné šoku i prekvapenia, ktoré sú však prevažne v negatívnom duchu.

V súvislosti s účinkovaním Nory Kabrheľovej v Bez servítke mnohí spomenuli televíznu sudkyňu a životnú koučku Renátu Názlerovú. Obe boli totiž v kuchárskej šou už niekoľkokrát, nedávajú si servítku pred ústa a neraz schytali poriadnu kritiku. 

„Hejty“ striedala irónia a posmešky. „Mali ju dať s Názlerovou, Nora by jej bola povedala o bontónoch,“ napísala diváčka a narážala tak na moderátorkino správanie v kuchárskej šou. „Prosím, zavolajte tento týždeň aj „Názlerku“, nech je „sranda“, ako má byť,“ zareagovala iná žena. „No, mali by ste dať Noru a Renátu, to by bola „sranda“,” pridala sa ďalšia diváčka.

„To už zase ona? Už tam fakt nemajú koho… Mojsejová, Názlerová,” nechápe žena, rovnako ako aj ostatní. „Bože môj. Už zase?“ neverí vlastným očiam ďalšia fanúšička kuchárskej šou. „Joj, to nemyslíte vážne? Zase ona,“ znel iný komentár. „To je repríza, či ďalší diel?“ zažartoval neznámy muž.

Televízia vraj nevie ponúknuť nič nové

