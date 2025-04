Noc za 11 €, pizza za 7 €, ste tu za dve hodiny: Našli sme mesto u našich susedov, o ktorom ste nepočuli, no dostane vás

Poľsko je pestrá krajina — láka rušným mestským životom, nádhernou prírodou, a taktiež morom. A čo je pre nás najväčšou výhodou, je naším susedom a spoznávanie jeho krás je tak mimoriadne dostupné. Stačí sadnúť do auta, kúpiť si lístok na autobus, alebo ak chcete vycestovať ďalej od našej hranice, najrýchlejšou a najpohodlnejšou voľbou môže byť si za novými zážitkami jednoducho zaletieť. Presne takto sme sa vybrali spoznávať pre mnohých ešte neznámu časť Poľska aj my.

Namierili sme si to do Lublinského vojvodstva, konkrétne do Lublinu, ktoré je jeho hlavným mestom. Pre lepšiu predstavu, počtom obyvateľov je o niečo väčší ako naše Košice a má bohatú históriu. Nemôžeme povedať, že je zo Slovenska vzdialený iba na skok, napríklad z Bratislavy vám sem cesta autom zaberie takmer 8 hodín alebo z Košíc okolo 5 hodín. No letecky ste tu raz-dva, o čom sme sa presvedčili na vlastnej koži.

Letecky približne za dve hodiny

Najprv sme nastúpili do lietadla smerujúceho z Viedne do Varšavy, odkiaľ nás čakal druhý let už priamo do Lublinu. Zaujímavé je, že poľský národný dopravca ponúka toto spojenie aj so štartom v Košiciach. Takže ak pochádzate z východného Slovenska, nemusíte merať cestu do Viedne, stačí vám zájsť do našej metropoly východu.

Let z Varšavy bol krátky, trval len pár desiatok minút a skôr, než sme sa stihli nazdať, sme pristávali na malom miestnom letisku. A táto cesta bola zážitkom sama osebe. Leteli sme menším lietadlom a po pristátí sa okrem neho na celej rampe nenachádzalo žiadne iné. Takisto aj po vstupe do priestorov letiska sme mali pocit, že sme privilegovaní cestujúci, ktorí ho majú vyhradené celé iba sami pre seba.

Dokopy sme v oboch lietadlách strávili približne 125 minút, čiže okolo dvoch hodín. Ak aj k tomu prirátame čas na letisku pred odletom, tento spôsob dopravy bol rýchlejší, než keby sme sa na východ Poľska vydali autom.

A týmto príjemné prekvapenia v Lubline — metropole poľského východu, len začínali.

Portál nás preniesol do inej krajiny

Pri prechádzke centrom sme narazili na virálnu atrakciu — portál, ktorý prepája Lublin s hlavným mestom Litvy Vilnius vďaka 24-hodinového streamu. Prostredníctvom neho sme videli živé vysielanie z miesta vzdialeného 600 kilometrov od nás. A ľudia na druhej strane zas sledovali nás, ako zvedavo hľadíme.

Pečivo s cibuľou a makom? Prečo nie

Keď nám vyhladlo, zašli sme do najstaršej remeselnej pekárne v Lubline s názvom Piekarnia Kuźmiuk na ochutnávku tradičnej miestnej dobroty zvanej cebularz.

Ide o slané pečivo s cibuľou a makom, s chrumkavými okrajmi. K tejto pochúťke sme dostali maslo, ktoré sa na pečive krásne rozpúšťalo a pridávalo na jeho lahodnej chuti.

Cebularz nám zachutil natoľko, že sme si počas výletu v Lubline jeho ochutnávku ešte zopakovali.

Možno vás prekvapí, že miestny skanzen patrí medzi najväčšie v celom Poľsku. Zachytáva históriu miestneho multikultúrneho života so židovskými aj cirkevnými prvkami.

Zaujali nás príklady židovskej domácnosti, obchodu či kaderníctva, ktoré sa nachádzali v rekonštrukcii mestečka z 30. rokov minulého storočia a priblížili nám tradičnú kultúru a vidiecky život.

Ceny v reštaurácii príjemne prekvapili

Na obed sme si to namierili do bistra Ostro, ktoré už na prvý pohľad pôsobilo hipstersky a fotogenicky. Zaujímavé je v tom, že cez deň si tu môžete dať niečo pod zub, večer sŕkať koktail a po ňom si užiť párty.

Nazreli sme do jedálneho lístka, cena pizze Margherita tu začína na niečo cez 7 eur alebo hamburgerov na 8,60 eura. No my sme siahli po niečom tradičnejšom.

Ochutnali sme żurek — tradičnú kyslú polievku podávajú s vareným vajcom za necelých 6 eur a pierogi ruskie — druh poľských pirohov plnených vareným zemiakovým pyré a bielym syrom v cene 7,50 eura.

Ceny v podnikoch v Lubline sa nám zdali v porovnaní s tými vo väčších slovenských mestách príjemné, dokonca mnohokrát aj nižšie.

História sa často opakuje, preto by sme si ju mali pripomínať. Ak sa do Lublinu vyberiete, nevynechajte návštevu vyhladzovacieho tábora Majdanek, ktorý sa nachádza na okraji mesta a až mrazí, keď sa zamyslíte nad tým, aká hrôza sa odohrávala v takej blízkosti ľudských obydlí. Výnimočný je v tom, že zostal takmer nedotknutý a môžete tu vidieť zachované krematórium či plynovú komoru.

Dostalo nás to

Na pripomenutie hrôz minulosti sme navštívili aj výstavu s názvom „Lublin. Pamäť miesta“ v centre Brama Grodzka – Teatr NN, kde sme sa ponorili do temnej histórie Lublinu. Medzi vystavovanými predmetmi boli aj fotografie, ktoré zachytávali príbehy detí a mladých ľudí z komunity lublinského geta. Poskytli nám pohľad na život židovských detí pred a počas druhej svetovej vojny.

Musíme priznať, že pri niektorých svedectvách sme mali slzy v očiach a nedokázali sme sa im ubrániť.

Lublin — pre mnohých Slovákov neznámy poľský klenot odporúčame navštíviť napríklad na predĺžený víkend a takýto krátky výlet nemusí zruinovať váš rozpočet. Ceny ubytovania sú toho dôkazom. Do vyhľadávača na známom ubytovacom portáli zadali prvú júnovú noc a dve osoby.

Noc za pár eur

Ako najlacnejšiu možnosť sme objavili malú izbu s dvoma oddelenými lôžkami za 23 eur na noc, čo vychádza na 11,50 eura na jedného. Do 30 eur sa nám zobrazilo viacero zaujímavých ponúk, takže je z čoho vyberať.

Lublin nás presvedčil, že sa ho oplatí navštíviť, a keďže sme predtým o ňom veľa nevedeli, bol príjemným prekvapením. Potvrdil, že Poľsko stojí za to spoznávať, a nielen tie najpopulárnejšie miesta, ale aj jeho menej známe kúty. Presne ním je aj Lublin, ktorý sa stal Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2029, tak je možné, že ešte o ňom budete počuť.