Najkrajšia tohtoročná noc je tu: Na oblohe uvidíte úžasné astronomické divadlo, prinesie so sebou výnimočný jav

Už túto noc uvidíme na nočnej oblohe úkaz známy ako supermesiac. Vďaka nemu bude obloha žiarivejšia ako obyčajne.
O očakávanej najžiarivejšej noci tohto roka sme vás informovali už v predchádzajúcom článku.
Ako píše portál iMeteo, ide o jav, počas ktorého sa Mesiac zdanlivo zväčšuje a pôsobí jasnejšie. Ako „supermesiac“ ho pomenoval v roku 1979 astrológ Richard Nolle. Ako dodáva National Geographic, zároveň pôjde o druhý z troch supermesiacov, ktorých sa dočkáme v tomto roku.
Najžiarivejšia noc roka 2025
Počas tohtoročného tzv. Bobrieho Mesiaca, ako sa tento spln označoval v tradíciách, sa vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom v roku 2025 zmenší približne na 356 800 kilometrov. To je výrazne menej než bežných približne 384-tisíc.
Vďaka tomu sa bude Mesiac javiť až o 14 % väčší a o 11 % jasnejší než pri štandardnom splne. Podľa iMeteo tak ide o najžiarivejšiu noc roka 2025. V mestách severnej pologule by Mesiac mohol vystúpiť až do výšky približne 72° nad obzor. Americké námorné observatórium zároveň vypočítalo, že k presnému okamihu splnu došlo dnes o 14:19 nášho času.
Ako dodáva iMeteo, supermesiac bolo možné sledovať už predošlú noc z utorka na stredu, najväčšiu žiaru však mesiac prinesie až tento večer.
