Najkrajšia tohtoročná noc je tu: Na oblohe uvidíte úžasné astronomické divadlo, prinesie so sebou výnimočný jav

Ilustračná foto: TASR/AP Photo/Michael Probst

Tomáš Mako
Michaela Olexová
Vesmír
Najžiarivejšia noc tohto roku konečne dorazila.

Už túto noc uvidíme na nočnej oblohe úkaz známy ako supermesiac. Vďaka nemu bude obloha žiarivejšia ako obyčajne.

O očakávanej najžiarivejšej noci tohto roka sme vás informovali už v predchádzajúcom článku.

Viac z témy Vesmír:
1.
Pripravte si foťáky aj deky: Už tento týždeň sa odohrá fascinujúce nočné divadlo, podobné sme nevideli od roku 2019
2.
Mohla by na nej tiecť voda a vzniknúť život: Vedci objavili planétu, ktorá sa podobá Zemi. Je bližšie, než by ste čakali
3.
S Mliečnou dráhou sa deje niečo mimoriadne: Vedci sa nestačia čudovať, takéto ešte nevideli
Zobraziť všetky články (153)

Ako píše portál iMeteo, ide o jav, počas ktorého sa Mesiac zdanlivo zväčšuje a pôsobí jasnejšie. Ako „supermesiac“ ho pomenoval v roku 1979 astrológ Richard Nolle. Ako dodáva National Geographic, zároveň pôjde o druhý z troch supermesiacov, ktorých sa dočkáme v tomto roku.

Najžiarivejšia noc roka 2025

Počas tohtoročného tzv. Bobrieho Mesiaca, ako sa tento spln označoval v tradíciách, sa vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom v roku 2025 zmenší približne na 356 800 kilometrov. To je výrazne menej než bežných približne 384-tisíc.

Vďaka tomu sa bude Mesiac javiť až o 14 % väčší a o 11 % jasnejší než pri štandardnom splne. Podľa iMeteo tak ide o najžiarivejšiu noc roka 2025. V mestách severnej pologule by Mesiac mohol vystúpiť až do výšky približne 72° nad obzor. Americké námorné observatórium zároveň vypočítalo, že k presnému okamihu splnu došlo dnes o 14:19 nášho času.

Ako dodáva iMeteo, supermesiac bolo možné sledovať už predošlú noc z utorka na stredu, najväčšiu žiaru však mesiac prinesie až tento večer.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Herečka Angelina Jolie navštívila ukrajinský Cherson. Jej prvé kroky viedli na dôležité miesto

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac