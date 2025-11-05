Herečka Angelina Jolie navštívila ukrajinský Cherson. Jej prvé kroky viedli na dôležité miesto

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Nie je to jej prvá cesta na Ukrajinu.

Americká herečka Angelina Jolieová pricestovala do ukrajinského mesta Cherson. Podľa fotografií na sociálnych sieťach navštívila tamojšie zdravotnícke zariadenia vrátane pôrodnice a detskej nemocnice, píše TASR na základe stredajšej správy agentúry RBC Ukraine.

Zdroje RBC Ukraine blízke organizátorom Jolieovej cesty tvrdia, že herečka sa bola pozrieť na podmienky liečených pacientov a rozprávala sa s lekármi a matkami na pôrodnom oddelení. Jej návšteva je súčasťou humanitárneho programu zameraného na podporu zdravotníckych zariadení v regiónoch postihnutých vojnou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa UNITED24 (@u24.gov.ua)

Jolieová navštívila Ukrajinu už krátko po začiatku ruskej invázie. Koncom apríla 2022 pricestovala do Ľvova, kde sa stretla s vysídlencami z Doneckej oblasti a miestnymi dobrovoľníkmi.

