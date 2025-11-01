Už o chvíľu sa dočkáme najkrajšej noci roka 2025: Prichádza úžasné astronomické divadlo, ktoré nesmiete zmeškať

Ilustračná foto: TASR/AP Photo/Michael Probst

Michaela Olexová
November neprinesie len zimu, ale aj mimoriadne pôsobivý astronomický jav.

Počas novembrového splnu sa bude Mesiac vďaka mimoriadnej blízkosti k perigeu javiť ako jasnejší a väčší než zvyčajne. Milovníci astronomických javov by preto mali 5. novembra 2025 večer zamieriť na miesto, ktoré je položené čo najďalej od svetelného smogu. Vďaka tomu si vychutnajú neopakovateľnú atmosféru tejto noci v plnej sile.

Ako opisuje portál iMeteo, v noci 5. novembra uvidíme na nočnej oblohe krásny úkaz, známy ako supermesiac.

Ide o jav, počas ktorého sa Mesiac zdanlivo zväčšuje a pôsobí jasnejšie. Ako „supermesiac“ ho pomenoval v roku 1979 astrológ Richard Nolle. Ako dodáva National Geographic, zároveň pôjde o druhý z troch supermesiacov, ktorých sa dočkáme v tomto roku.

Najžiarivejšia noc roka 2025

Počas tohtoročného tzv. Bobrieho Mesiaca, ako sa tento spln označoval v tradíciách, sa vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom v roku 2025 zmenší približne na 356 800 kilometrov. To je výrazne menej než bežných približne 384-tisíc.

Foto: TASR – Štefan Puškáš

Vďaka tomu sa bude Mesiac javiť až o 14 % väčší a o 11 % jasnejší než pri štandardnom splne.

Podľa portálu iMeteo tak pôjde o najžiarivejšiu noc roka 2025. V mestách severnej pologule by Mesiac mohol vystúpiť až do výšky približne 72° nad obzor. Americké námorné observatórium zároveň vypočítalo, že k presnému okamihu splnu dôjde 5. novembra o 14:19.

