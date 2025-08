Najhoršie obavy divákov sa nepotvrdili. Exkluzívne odhalenie, aké sú plány TV JOJ s obľúbenými seriálmi

Finále dvanástej série zanechalo v televíznych divákoch zmiešané pocity. Zatiaľ čo mnohí priznali, že je seriál ich obľúbeným programom, na ktorý nedajú dopustiť, iní zareagovali obavami zo smrti Filipa Baloga a priskorým koncom, pričom si dej ani nestihli užiť. Nehovoriac o neistote, ako dlho si budú musieť počkať na ďalšiu sériu a či nešlo dokonca o finále, a teda koniec celej Nemocnice.

Seriál z prostredia fiktívnej nemocnice, osudy záchranárov i pacientov, ale i samotné obsadenie skúsenými hercami, ktorí predviedli dych vyrážajúce výkony, sú dôvodom, prečo si Nemocnica získala srdcia mnohých divákov. Dvanásta séria však skončila nečakane dramatickým zvratom, na ktorý mnohí očividne neboli pripravení. Aj preto sa vynára jedna z otázok, či Filip Balog naozaj prežije.

Diváci sa pýtajú, dokedy budú zase čakať

Pokus TV JOJ udržať divákov v napätí do začiatku ďalšej série sa rozhodne podaril. Na sociálnych sieťach sa objavili komentáre nedočkavých ľudí, ktorí sa tešia na ďalšie epizódy. „Verím, že doktor Balog prežije. Tak som sa tešila na Nemocnicu a zase končí, prečo tak skoro, nebudem sa vedieť dočkať, kedy zase začne, to vďaka prázdninám skončila? To snáď nie, je to najlepší seriál, budem sa tešiť,“ neskrývala svoje nadšenie jedna diváčka.

Mnohí si zjavne nestihli epizódy 12. série užiť, ani sa nenazdali a už bol koniec. „To nejako rýchlo skončilo… Zas sa nebude mať človek na čo pozerať,“ napísala jedna žena. „Škoda, že to skončilo takto hlúpo a napínavo a musíme čakať,“ znel ďalší komentár. Očividne sú diváci smutní, že musia nejaký čas počkať. „Veď len nedávno to začalo a už je finále? To je choré,“ dodala nahnevaná diváčka.

„Vy žartujete, nie? Aké finále zas??? Zase to nepôjde niekoľko mesiacov alebo to už končí??? Len pred nedávnom som sa na to začala konečne pozerať…“ uviedla ďalšia.

Mnohí narážali na fakt, že seriál mal historicky najdlhšiu pauzu vo vysielaní, ako píše Mediálne. Zatiaľ čo jedenásta séria sa objavila počas jesene 2024, dvanástu sériu čakal návrat až tento rok 21. mája. Pochopiteľne, že sa báli, či to isté nenastane aj tentokrát.

Ako to bude s ďalšou sériou?