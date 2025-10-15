Najbližšie roky sa budú dôchodky zvyšovať ako na horskej dráhe. Pozrite sa, o koľko si prilepšíte

Ako sme vás informovali v článku, už o pár mesiacov si seniori v januári prilepšia vďaka valorizácií. Tá mala byť podľa prvých odhadov vo výške 3,7 percenta. Popritom od nového roka začne aj prepočítavanie dôchodkov tých seniorov, respektíve senioriek, ktoré boli počas života na materskej dovolenke a počas tohto obdobia poberali nižší zárobok, čo ovplyvnilo výšku ich dôchodkov.
Ako bude vyzerať prilepšenie v roku 2026, približne vieme. Podľa odhadov ministerstva si dôchodcovia, ktorým budú prerátané dôchodky, polepšia v priemere o 180 až 200 eur ročne. Na prerátanie dôchodkov má ale Sociálna poisťovňa celých 5 rokov, a hoci sa prilepšenie vyplatí spätne k januáru 2026, niektorí si budú musieť počkať. Na čo však už nie je potrebné čakať, sú odhady valorizácie na najbližšie tri roky.
O koľko budú stúpať penzie
Ako píše portál peniaze.sk, vláda na svojom poslednom rokovaní minulý týždeň schválila rozpočet Sociálnej poisťovne na budúci rok. Ten počíta so zdrojmi na úrovni 16,4 miliardy eur, ale len v prípade, že si z tohto roku prenesie zostatok finančných prostriedkov na úrovni viac ako 1,22 miliardy eur. Poisťovni pritom bude chýbať ešte 2,34 miliardy eur, ktoré si do rozpočtu bude musieť požičať od štátu. Z celkovej sumy by malo ísť na dôchodky 13,29 miliardy eur, pričom táto čiastka už počíta aj s valorizáciou, ktorú tak vieme na základe tejto sumy vyrátať.
„Podľa schváleného rozpočtu sa majú dôchodkové dávky v januári budúceho roka zvýšiť o 3,6 percenta. Ak niekto poberá priemerný starobný dôchodok napríklad na úrovni 700 eur mesačne, v budúcom roku si prilepší o 25,20 eura. Po novom tak bude poberať 725,20 eura mesačne. Ešte viac dostane poberateľ priemerného predčasného dôchodku. Ten si prilepší o takmer 27 eur,“ informuje portál.
Schválený návrh rozpočtu obsahuje aj predpoklady na ďalšie roky a ukazuje, s akou valorizáciou môžu seniori najbližšie roky predbežne počítať. V roku 2027 by to mohlo byť až 4,7 percenta, no o rok neskôr by si prilepšili len o 2,8 percenta.
Nahlásiť chybu v článku