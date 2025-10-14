Rovno dve chyby za sebou. Objavil sa ďalší problém so seriálom Neuer, neunikol pozorným divákom

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Chyby zazneli v poslednej epizóde.

Výnimočný televízny projekt, inšpirovaný knihami od bývalého vyšetrovateľa Václava Neuera vzbudil pozornosť u divákov. Ide o skúsenosti z reálneho vyšetrovania, ktoré sa dostali z papiera na obrazovku. Nie div, že mnohých dostal svojou temnou atmosférou, no zaujal aj niečím iným.

Skutočné bratislavské kriminálne prípady, ktoré riešia operatívci z oddelenia vrážd, vyvolávajú miestami až zimomriavky. Vyšetrovatelia na čele s vrchným inšpektorom Petrom Ledeckým, ktorého stvárňuje Marián Miezga, však nebojujú len s ťažkými zločinmi, ale často zápasia aj s vlastnými démonmi.

Diváčka upozornila na chybu

Hoci kriminálny seriál Neuer dostal mnohých divákov, nie je to tak dávno, čo priznali určité výhrady. Zážitok z pozerania im totiž kazí jedna vec, ktorou je zvláštny zvuk. Postavám totiž nie je rozumieť, čo bol dôvod, prečo museli niektorí seriál predčasne vypnúť. To však nie je všetko.

Najnovšie sa ozvala diváčka, ktorá zaregistrovala niečo iné. Nedalo jej to a spomenula, čo si všimla v jednej z epizód. „Skript tam veľmi nefunguje. Dnes veľká chyba v časti, kde Ledecký povie nesprávne priezvisko obete. Všimol si to aj niekto iný?“ upozornila na nedostatok v seriáli na sociálnej sieti.

O čo presne išlo?

