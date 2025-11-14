Nahliadnite za oponu seriálu: Herec z Dunaja, k vašim službám prezradil, ako sa bude ďalej vyvíjať postava Lukáša

Dunaj k vašim službám
Aj sám umelec je zvedavý.

Lukáš Kudlička patrí medzi pevne zakotvené postavy v deji, ktoré poriadne zamiešali kartami. Do života mu vstúpila Adela Brunovská, ktorú si potom, čo ho Klára Zacharová odmietla, zobral po krátkej afére za manželku. O šťastí však nemôže byť reč, preto sú diváci v napätí, ako to bude ďalej s milostným trojuholníkom, v ktorom sú Klára, Lukáš a Adela, pokračovať. 

Sám herec Adam Bardy, ktorý stvárňuje Lukáša, je zvedavý, ako to nakoniec skončí. Jedno je však isté už teraz, natáčanie Dunaja, k vašim službám si naplno užíva. Projekt mu totiž prirástol k srdcu. „Je to momentálne jeden z mojich najobľúbenejších projektov – z hľadiska deja, postavy, ktorú hrám, aj z hľadiska tímu a kolegov, ktorí sú okolo mňa. Keď sa človek cíti na pľaci dobre, tak sa mu nechce odtiaľ odchádzať a hovorí o tom aj odchod niektorých mojich hereckých kolegov, ktorí na rovinu povedali, že sa im odtiaľto išlo veľmi ťažko,“ priznal herec pre Topky.

Ani scenáristi niekedy nevedia, čo bude

Mnohí sú v napätí a chcú vedieť, čo bude ďalej. Podobne je na tom aj umelec, ktorý je veľmi zvedavý. „Chcem vedieť, čo bude, vyzvedám, som otravný – chodím za ľuďmi, ktorí to píšu a chcem vedieť, čo bude ďalej. Ale nepovedia mi, pretože veľakrát ani oni sami nevedia. Tým, že je to intenzívne, tak sa to kreuje…“ ozrejmil.

Keď herec dostane scenár v elektronickej podobe do mailu, nestihne si ho ani len vytlačiť, ale hneď si ho preštuduje na počítači. „Pretože ma zaujíma, ako to so mnou bude, ako to s Lukášom bude, čo tým sleduje, či je to zase nejaká hra alebo naozaj teraz takto rozmýšľa,“ povedal Adam, ktorý sa považuje aj za diváka, respektíve cieľovku dobového seriálu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Rola mu sadla perfektne, zdá sa, že sa cíti ako ryba vo vode, za čo môže už nejaká prax. „Nerád hodnotím samého seba. S pribúdajúcimi rokmi cítim, že som jednoznačne uvoľnenejší a dúfam, že sa to odráža aj na kamere,“ uviedol herec, ktorý má na Lukáša Kudličku dobré ohlasy, hoci v poslednej dobe nie sú veľmi pozitívne na jeho rozhodnutia, čo úplne chápe.

Rozvedie sa?

