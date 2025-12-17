Na toto sme neboli pripravení: Maggie v Simpsonovcoch prehovorila. Jej mama Marge s tým nesúhlasila

Legendárni animovaní Simpsonovci sú s nami už od roku 1989 a po tomto šialene dlhom čase a desiatkach odvysielaných epizód vždy vedia divákov prekvapiť. Malá Maggie prehovorila a hlas jej prepožičala známa herečka.
Lindsay Lohan sa pred niekoľkými dňami pochválila na svojich sociálnych sieťach veľkou novinkou. Priniesla teaser na novú epizódu Simpsonovcov, ktorá už medzičasom bola odvysielaná a v ktorej Maggie, dcéra Marge a Homera, prehovorila. Už vám je asi jasné, kto ju dabuje.
Video sa stalo virálnym a videlo ho cez 8,5 milióna ľudí
Ukazuje záber z kuchyne, v ktorom Maggie chce niečo povedať, no v tom ju Marge zahriakne a priloží jej prst k ústam. Upozorní ju, aby bola opatrná, keďže ešte stále nie je úplne vyliečená z choroby. Maggie sa ale predsa ozve a vykríkne upozornenie, aby nenechali jej brata Barta šoférovať. Fanúšikovia herečky aj Simpsonovcov sú z tejto spolupráce nadšení.
„Bart je starý? Maggie rozpráva?“ šokovane sa opýtal jeden z komentujúcich, ktorý upozornil aj na fakt, že Bart zostarol. Zverejnená sekvencia z epizódy s názvom Parahormonálna aktivita je totiž zasadená do budúcnosti. Niekto ďalší označil Lindsay za ikonu a ľudia ju vyzvali, aby sa dabingu venovala aj ďalej.
