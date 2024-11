Fanúšikov táto záhada trápila 35 rokov: Tvorcovia Simpsonovcov konečne prišli s odpoveďou na otázku o Homerovi

Obľúbený animovaný seriál beží už neuveriteľných 35 rokov. Počas nich sme mohli Homera Simpsona vidieť ako neschopného zamestnanca Springfieldskej jadrovej elektrárne, ktorú vlastní pán Burns. Napriek mnohým prešľapom si ale prácu z nejakého dôvodu vždy udržal. Ako je to možné?

Ako informuje Mail Online, nedávno bola odvysielaná epizóda Simpsonovcov s názvom Shoddy Heat. Priniesla odpoveď na otázku, nad ktorou sa diváci možno zamýšľali roky – ako je možné, že si Homer po všetkých tých problémoch udržal prácu v Burnsovej elektrárni. Ukázalo sa, že v tom má prsty Homerov otec Abe Simpson.

Abe podľa epizódy Shoddy Heat pracoval ako súkromný vyšetrovateľ a mal partnera menom Billy O´Donnell. Firma Simpsona a O´Donnella sa zaujímala aj o Burnsa. Burns tvrdil, že má jednosmerný lístok do raja, keď O´Donnell zrazu záhadne zmizol. Abe následne s Burnsom uzavrel dohodu. Vyšetrovanie ukončí, ak bude mať u neho Homer doživotne zabezpečenú prácu.

Zdá sa, že fanúšikom seriálu sa táto epizóda páčila. Potešilo ich vidieť mladého Abea, a nadchlo ich aj vysvetlenie 35 rokov trvajúcej záhady. Ešte pred odvysielaním epizódy napísal Al Jean, ktorý sa na tvorbe seriálu podieľa, na sociálnej sieti X, že pošle podpísaný scenár tomu, kto uhádne dlhoročnú záhadu. Našlo sa hneď niekoľko fanúšikovi, ktorých odhad bol vskutku správny.

Tonight new @thesimpsons with long running mystery solved at this point in the show. Will send signed script (by me) to first person guessing mystery and answer. pic.twitter.com/Qp9hKKgZkb

— Al Jean (@AlJean) October 27, 2024