Veľká zmena v štarte nového programu Prima COOL SK. Do štruktúry pribudne na poslednú chvíľu veľký ťahák

Len pred pár dňami česká skupina Prima oznámila, že na slovenský trh uvedie lokálnu verziu svojho obľúbeného kanálu Prima COOL SK. Spolu s ohlásením dátumu štartu vysielania novej televíznej stanice bola médiám zaslaná aj tlačová správa s programovou štruktúrou na prvé dni. Tá ale pár dní pred oficiálnym štartom vysielania prejde nečakanou zmenou.

Do programovej štruktúry nového kanálu Prima COOL SK napokon pribudne aj kultový animovaný seriál Simpsonovci (The Simpsons). Ide o prekvapivú informáciu, pretože stanica s uvedením tohto titulu do vysielania zo začiatku nepočítala, aj keď sa práva získať snažila.

Simpsonovci pekne od začiatku

„Seriál, ku ktorému patrí aj nezameniteľný dabing, aktuálne napríklad s Jiřím Lábusom, Martinom Dejdarom, Vlastimilom Zavřelom či Ivanou Korolovou, ktorý vzniká priamo v dabingových štúdiách skupiny Prima, bude súčasťou vysielania nového kanálu pre slovenský televízny trh hneď od pondelka 27. mája,“ píše Prima v tlačovej správe.

Zaradenie seriálu Simpsonovci už od štartu vysielania kanálu Prima COOL SK si vyžiada zmenu pôvodne avizovaného programu. Z vysielania úplne vypadne seriál Hviezdna brána (Stargate SG-1), ktorý stanica napokon vysielať nebude vôbec. Kultový animovaný seriál si slovenskí diváci budú môcť vychutnať od úplne prvej epizódy prvej série.

Prima COOL SK ponúkne od svojho štartu okrem iného napríklad aj motoristický magazín Top Gear, zábavné relácie a aj pôvodné seriály z produkcie stanice Prima.

Na jeseň aj ďalší český kanál v slovenskej verzii

Po kanáli Prima PLUS, ktorý v pondelok 27. mája zmení svoj názov na Prima SK, a kanáli spravodajskej multiplatformy CNN Prima NEWS, bude Prima COOL SK ďalším kanálom skupiny Prima, ktorý bude oficiálne pôsobiť na slovenskom televíznom trhu. Už na jeseň 2024 rozšíri programovú ponuku pre slovenských divákov aj Prima LOVE SK.

