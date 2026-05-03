Vážna nehoda paralyzovala cestu pri Banskej Bystrici. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky

Na ceste I/66 nad obcou Brusno v okrese Banská Bystrica sa čelne zrazili dve osobné autá. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky i leteckí záchranári, cesta je obojsmerne uzavretá. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Podľa doposiaľ zistených informácií došlo k čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel. Dychové skúšky u vodičov boli s negatívnym výsledkom. Cesta na tomto úseku je momentálne neprejazdná, obchádzka vedie cez obec Brusno,“ priblížila polícia.
Odporúčané články
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku