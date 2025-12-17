Leonardo DiCaprio ide do Česka: Už o niekoľko týždňov sa objaví u našich susedov aj po boku ďalšej hviezdy

Všetci fanúšikovia miláčika Leonarda DiCapria, zbystrite. Vyzerá to tak, že už o niekoľko týždňov sa bude pohybovať po uliciach len na skok od Slovenska. Dôvodom má byť nakrúcanie nového filmu.
Český magazín Forbes Life prišiel s exkluzívnym zistením a opisuje, že naši susedia ešte „nezažili také vysokoprofilové natáčanie“, aké je teraz v pláne. Podľa jeho informácií tu budú vznikať zábery do pripravovaného filmu režiséra Martina Scorseseho, ktorý má na svojom konte také ikonické snímky ako Prekliaty ostrov či Vlk z Wall Street. A opäť nebude chýbať ani Leonardo DiCaprio.
Čo zatiaľ vieme?
Novinka ponesie názov What Happens at Night a jej premiéra je naplánovaná na rok 2027. Podľa dostupných informácií by sa u našich susedov malo nakrúcať asi mesiac so štartom vo februári. Po boku DiCapria sa objaví Jennifer Lawrence, ktorá sa takisto objaví v sekvenciách z Česka.
Viac detailov o tom, kde presne sa bude natáčať, z pochopiteľných dôvodov známych nie je. No jedno je isté – máme sa na čo tešiť.
