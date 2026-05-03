Niekoľko cvikov môže u mužov negatívne ovplyvniť erekciu. Dôležité je dať si pozor na jednu vec

Prekonávanie limitov a neustále zvyšovanie záťaže nemusí byť vždy to najlepšie, čo môžete urobiť. Síce môžete vidieť rozdiel vo svojej sile a vo vzhľade vašich svalov, no nevedomky si môžete spôsobovať problém, ktorý neskôr pocítite nielen v každodennom živote, ale tiež v súkromí vašej spálne.
Posilňovanie s činkami preukázateľne posilňuje svaly, podporuje zdravie mozgu a znižuje riziko viacerých zdravotných ťažkostí, ako sú cukrovka či kardiovaskulárne ochorenia. Ako však upozorňuje portál NEW YORK POST, dvíhanie činiek vám môže nielen pomôcť vybudovať pevné svalstvo, no pri nesprávnej technike vám môže aj vážne uškodiť. A to aj z hľadiska vášho sexuálneho života.
Preťaženie svalov môže viesť k sexuálnej dysfunkcii
Svaly panvového dna udržiavajú stabilitu jadra (pozn. red. „core“), držia orgány na mieste a pomáhajú pri základných telesných funkciách. Ich preťaženie však môže viesť k chronickému napätiu a v konečnom dôsledku aj k sexuálnej dysfunkcii.
„Svaly v okolí panvového dna zohrávajú úlohu pri erekcii a vzrušení,“ uviedol pre The Post osobný tréner Toby King a pokračoval: „Ak sú neustále napäté alebo preťažené, môžu obmedziť prietok krvi a stlačiť nervy, ktoré sú nevyhnutné pre zdravú sexuálnu funkciu.“
To však nie je všetko. V praxi to znamená, že ak si takto budete škodiť dlhodobo, časom to môže viesť k bolesti panvy, bolesti pri sexe, bolesti pri masturbácii a ejakulácii, problémom s močovým mechúrom a každodennému nepohodliu. Tieto stavy pritom môže zapríčiniť viac než jeden cvik, ktorý vykonávate nesprávne a týka sa to práve takých, ktoré mnohí ľudia vykonávajú na pravidelnej báze.
