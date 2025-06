Zabili hlavnú postavu Simpsonovcov, šokuje vás, ktorú: Celých 36 rokov sa nič podobné nestalo

Simpsonovci sú najdlhšie vysielaným seriálom v histórii. Odpremiérovali už 36 sérií a ďalšia v poradí bude čoskoro na svete. Vo finále tej poslednej však došlo k odhaleniu, ktoré mohlo fanúšikov poriadne šokovať. Milovaná hlavná postava zomrela, a to skôr, než by možno čakali.

Samozrejme, vo svete obľúbených postavičiek nedáva viacero vecí logický zmysel. No neraz prekvapili a podarilo sa im predpovedať budúcnosť. Napríklad také udalosti, ako pád Dvojičiek, opičie kiahne či prezidenta Trumpa. Aj keď všetko raz musí skončiť, Simpsonovci stále pokračujú. No naznačili smutnú udalosť, upozornil New York Post.

Hlavná postava umrie

Kým v živote je smrť koniec, ktorý čaká nás všetkých, vo filmoch a seriáloch to tak byť nemusí. Predovšetkým v takých, akými sú aj Simpsonovci. Ak ste si to mysleli tiež, vyzerá to tak, že viac ste sa mýliť nemohli.

Koniec 36. série, epizóda s názvom Estranger Things, sa zameriava na vzťah medzi Lisou a Bartom, pretože Marge má strach, aby sa súrodenci od seba nevzdialili. A potom to príde. Tvorcovia sa rozhodli zabiť Marge.

V budúcnosti už nežije, zato Homer áno

Aby sme zistili, ako to medzi nimi bude v budúcnosti, tvorcovia nám ukážu realitu Simpsonovcov o 35 rokov neskôr. Lisa naštartuje úspešnú kariéru a Bart bude viesť nelicencovaný domov dôchodcov, v ktorom je umiestený aj Homer. V spoločnej debate súrodencov príde reč aj na ich mamu, ktorá je po smrti. To znamená, že Marge opustila rodinu a fiktívny svet skôr, než jej manžel.

The Simpsons officially confirmed the death of Marge Simpson, one of its central characters, in a flash-forward scene from its Season 36 finale, leaving many fans in shock. https://t.co/SDamA6DCFt#the simpsons marge death# pic.twitter.com/4etVdLu3Ow — saiyara tasnuva (@saiyara011) June 25, 2025

Nájde si Homer ďalšiu partnerku?

Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať a zaplavili nimi sociálnu sieť X. Niektorí vyjadrili Marge úprimnú sústrasť. Naopak, ďalší podotkli, že išlo o sekvenciu, ktorá kanonicky nenadväzuje na to, čo sa udeje v ďalšej epizóde, a preto tejto vsuvke ani nevenujú veľkú pozornosť.

No objavili sa aj vtipné zamyslenia, napríklad, ako by to vyzeralo, keby sa Homer oženil s niekým iným. Mnohí ďalší len smutne prehlásili, že tomu nedokážu uveriť.