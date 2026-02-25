Na Slovensku sa šíri nebezpečné psie ochorenie, ktoré sa môže preniesť na človeka. Pozor na prejavy

Parazit Giardia intestinalis, Foto: Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Tomáš Mako
TASR
ŠVPS apeluje na dodržiavanie hygienických zásad.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR varuje pred hnačkovým ochorením giardióza, ktoré spôsobuje črevný parazit Giardia intestinalis. Viacerí súkromní veterinárni lekári avizovali jeho výskyt.

Ochorenie postihuje široké spektrum cicavcov, vtákov i iných živočíchov. Možný je aj jeho prenos na človeka. ŠVPS preto apeluje na dodržiavanie hygienických zásad. Informovala o tom na sociálnej sieti.

„Uvedené ochorenie nepatrí do zoznamu nákaz, ktoré sú monitorované orgánmi veterinárnej správy, ale od viacerých súkromných veterinárnych lekárov bol avizovaný výskyt tohto parazita,“ ozrejmila správa.

Prejavuje sa bolesťami brucha či nevoľnosťou

Giardióza sa prejavuje riedkou mastnou stolicou, bolesťami brucha až kŕčmi a nevoľnosťou. „Prvoky sa prichytia na klky tenkého čreva a narúšajú jeho schopnosť vstrebávať živiny,“ vysvetlili odborníci s tým, že ochorením sa dá nakaziť aj opakovane, ale ďalšie infekcie majú obvykle ľahší priebeh.

Preventívnym opatrením je podľa ŠVPS pravidelné odčervovanie psa, očkovanie neexistuje.

