Kauza Očistec: Už je známe, kedy sa začne súdny proces s Tiborom Gašparom či Norbertom Bödörom

Foto: TASR (Jakub Kotian)

Tomáš Mako
TASR
Aktuálne je na pojednávanie vytýčených až 37 dní.

Proces v kauze mediálne známej ako Očistec sa má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici začať 11. mája. Podľa rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti, je aktuálne vytýčených 37 termínov pojednávacích dní.

Niekdajšia Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Očistec zadržala v roku 2020 viacerých bývalých policajných funkcionárov vrátane policajného exprezidenta a súčasného podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara.

Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Prokurátor podal v závere roka 2021 obžalobu na 11 obvinených osôb za celkovo 20 skutkov. Trestné veci viacerých osôb boli vylúčené na samostatné konanie.

Najvyšší súd SR v decembri 2025 zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby Špecializovaným trestným súdom.

