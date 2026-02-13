Na Slovensku je bývanie drahšie ako v Londýne. Vláda vraj riešenie nemá, tvrdí PS

Bývanie na Slovensku patrí medzi najdrahšie a najmenej dostupné v Európskej únii, upozornila strana Progresívne Slovensko (PS). Líder pre dopravu a informatizáciu Ján Hargaš uviedol, že na kúpu dvojizbového bytu je v slovenských mestách potrebných viac ročných platov ako v Londýne či Ríme.
Poslanec zdôraznil, že za dva roky tejto vlády neboli postavené žiadne štátom podporované nájomné byty.„V Bratislave je najväčším projektom 102 bytov, z ktorých je obsadená približne štvrtina,“ konštatuje poslanec s tým, že problémom je nielen vysoká cena bytov, ale aj nedostupnosť úverov pre mladých ľudí.
„Podľa dát za rok 2025 je na kúpu dvojizbového bytu v Košiciach potrebných viac ako 14 ročných hrubých miezd a v Bratislave viac ako 12. Pre porovnanie, v Londýne je požadovaných približne 10 ročných platov, v Ríme osem ročných platov,“ uviedol Hargaš.
Poslanec skritizoval aj proces stavebného konania, kde podľa neho panuje chaos a nedostatok kvalifikovaných úradníkov. Upozornil tiež, že vláda v rámci konsolidácie zrušila príspevok ministerstva dopravy do Štátneho fondu rozvoja bývania, čím prakticky zastavila výstavbu mestských bytov, keďže z fondu bolo odobratých 37 miliónov eur a vrátených iba 25 miliónov eur.
Milión chudobných Slovákov, byty nikde
Líderka zmeny v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny Simona Petrík upozornila, že trhové bývanie sa stáva nedostupným už aj pre strednú triedu. “Chudoba ohrozuje takmer milión Slovákov a sociálne bývanie tvorí približne jedno percento bytového fondu,“ uviedla.
Podľa nej sú najviac zasiahnuté osamelí seniori, rodiny so zdravotne znevýhodnenými členmi či ľudia, ktorí prišli o prácu. Výsledkom je podľa nej nárast bezdomovectva a sociálneho vylúčenia.
Podľa poslanca Dávida Deja majú mladí ľudia dnes dve možnosti. “Buď zaplatia drahý nájom alebo nedostupnú hypotéku. V Bratislave zaplatia za bývanie približne 900 eur a na hypotéku potrebujú približne 40-tisíc eur z vlastných zdrojov, čo je pre väčšinu 25-ročných nedosiahnuteľné,“ dodal s tým, že mladí odchádzajú z rodičovského domu v priemere ako 31-roční, a mnohí radšej rovno do zahraničia.
PS zároveň predstavilo systémové riešenia, ktoré zahŕňajú zlepšenie stavebného zákona a skutočnú digitalizáciu konaní, zjednodušenie zastaraných stavebných noriem, posilnenie a odbúranie byrokracie v Štátnom fonde rozvoja bývania, reformu agentúry nájomného bývania, riešenie prázdnych investičných bytov či zavedenie adresného príspevku na bývanie a dôslednú prípravu na čerpanie európskych zdrojov.
