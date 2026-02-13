Slovákov poburujú bizarné inzeráty na prenájom. Malé byty budú štandard, tvrdí maklér

Ľudí na sociálnych sieťach začali nepríjemne prekvapovať inzeráty na prenájom bytov. Nielen v Bratislave sa v poslednom čase objavujú kúsky, ktoré vyzerajú, akoby sa byt nachádzal priamo v chodbe. Vyvýšené platformy, posteľ priamo nad kuchyňou a minimum okien vzbudzujú u ľudí hnev. Spýtali sme sa preto na tento trend realitného makléra.
Malé priestory, kde sa každý meter štvorcový počíta, už nie sú na Slovensku raritou. Trh s realitami sa začína meniť. Čoraz viac inzerátov pripomína malé byty z Ázie, na ktorých sme sa pred pár rokmi iba smiali a krútili hlavou. Realitný maklér Michal Lysý nám povedal, ako vníma situáciu na našom trhu a či si myslí, že zmenšovanie bytov bude pokračovať.
Nezdá sa nám to, byty sa zmenšujú
Ako uviedol, trend zmenšovania výmer bytov je badateľný najmä pri porovnaní s minulosťou. „Posledné roky je trendom zmenšovať rozlohu bytov a maximálne využiť priestor, najlepšie to vidieť na novostavbách, kde dnes 2-izbový byt má v priemere 45 m². V panelákoch, ktoré sa stavali pred 40 – 50 rokmi bol priemer okolo 60 m², a pri staromestských bytoch, ktoré sú ešte staršie, mali 2-izbové byty často 80 až 90 m²“.
Zmenšovanie bytov ukazujú aj dáta Štatistického úradu SR. Kým v roku 2001 bola priemerná výmera bytu v Bratislave 80 m², v roku 2024 klesla na hodnotu 59 m². Predstavuje to pokles o približne 26 %. Za necelých 25 rokov sa teda bežné byty výrazne zmenšili.
Realitný maklér ďalej vysvetľuje, že samotná kategorizácia bytov prešla za posledné desaťročia veľkou obmenou. „V minulosti boli prakticky všetky byty označené a zapísané ako byty, dnes už máme rôzne kategórie. Napríklad apartmán alebo ateliér, pričom niektoré sú považované za bytový a niektoré za nebytový priestor.“
Dodáva, že pri posudzovaní bytov sa v súčasnosti berie do úvahy množstvo detailov, na ktoré kedysi legislatíva nehľadela. „Je tam veľa faktorov ako svetlotechnika a iné. Dnes v novostavbách často byt, ktorý je orientovaný výhradne na sever, nespĺňa svetlotechniku a vtedy ho zapíšu ako apartmán. Kedysi to nebolo tak prísne posudzované ako dnes.“
V praxi to znamená, že developeri využívajú všetky dostupné prostriedky, aby maximalizovali efektivitu pri návrhu stavby a každý meter štvorcový bytu bol využitý čo najlepšie. Aj za cenu napríklad nižšej svetelnosti a nutného preklasifikovania bytu.
Príčinou sú, ako inak, peniaze
Z pohľadu financií sa dá na menšie byty podľa Lysého pozerať z dvoch uhlov. Ako na investíciu alebo ako na vlastné bývanie. V zásade platí, čím je byt menší, tým je väčšia ziskovosť na meter štvorcový pri prenájme. „Maklér sa na takýto byt pozerá z dvoch strán: investícia alebo pre vlastné bývanie. Investícia – čím menšia metráž, tým sa dá viac vyťažiť z nájmu a na m² prenajať drahšie,“ opisuje situáciu na trhu Lysý.
Tento trend, samozrejme, ovplyvňuje aj ľudí, ktorí si kupujú byt pre seba. „Bývanie – tam je to otázka preferencií, ale ľudia si pomaly zvykajú, že novšie byty sú menšie a idú na minimalizmus.“
Slováci sa teda musia prispôsobiť developerom, ktorí stavajú byty čo najefektívnejšie. A s čoraz menšou obytnou plochou.
Zdá sa, že návratu väčších bytov sa nedočkáme
Maklér upozorňuje, že podobný trend je bežný aj v zahraničí, kde ľudia často žijú v malých bytoch. Slovensko sa tak inšpiruje zahraničím v ďalšej nelichotivej veci.
„V mnohých krajinách dnes ľudia bývajú v takýchto malých bytoch, sú to prevažne preľudnené územia, kde sa bojuje o každý meter štvorcový. Osobne si myslím, že najbližšie roky to bude trend aj na Slovensku, nakoľko takéto byty môžu byť cenovo dostupné,“ myslí si Lysý.
Problém celej ekonomiky
V realitách sledujeme trend priblíženia našej ekonomiky západoeurópskym štátom. Netýka sa to iba realít, ceny sa zvyšujú pri všetkých tovaroch a službách. Bohužiaľ, reálna kúpna sila Slovákov však stále zaostáva.
V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ sme podľa portálu Euronews predposlední a horšie sú na tom už len Gréci. To znamená, že aj keď ceny a mzdy rastú, bežný človek si u nás z výplaty kúpi menej, ako vo všetkých ostatných krajinách Európy mimo Grécka.
