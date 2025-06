Na Slovensko sa vrátilo leto, no s varovaním: Teploty sa vyšplhajú až na 29 °C, túto vec dnes určite nezanedbajte

Piatok sa na našom území začne aj skončí v slnečnom duchu. Pod vplyvom tlakovej výše si užijeme prevažne jasnú oblohu, príjemné teploty a ideálne podmienky na aktivity vonku. Netreba však zabúdať na vysoký UV index, ktorý môže predstavovať riziko pri dlhšom pobyte na slnku.

Podľa informácií portálu iMeteo bude počasie počas dnešného dňa pod silným vplyvom tlakovej výše, ktorá nad Slovenskom udržiava stabilné a prevažne slnečné podmienky. Tento charakter sa pritom udrží aj počas nadchádzajúceho víkendu, takže milovníci tepla si naozaj prídu na svoje.

Piatok bude prevažne jasný

V priebehu dňa môžeme očakávať jasno až polooblačno. Na severovýchode a východe Slovenska sa môže objaviť trochu viac oblakov a v ojedinelých prípadoch aj veľmi slabé zrážky, ktoré však nepresiahnu 1 mm. Ranné hodiny môžu miestami sprevádzať hmly, najmä v dolinách a nížinách.

Denné maximá budú mimoriadne príjemné a to od 23 °C do 29 °C, pričom na severe a východe bude o čosi chladnejšie, od 17 °C do 23 °C. Bratislava môže zaznamenať až 29 °C, Košice približne 23 °C a Orava len okolo 19 °C.

Noc bude jasná, ráno môže priniesť hmlu

Po západe slnka bude obloha prevažne jasná. V nočných a skorých ranných hodinách sa v nižších oblastiach môže opäť vytvoriť hmla či nízka oblačnosť. Teploty v noci poklesnú na 7 °C až 13 °C, v chladnejších lokalitách dokonca až k 1 °C. Ráno teda môže byť citeľne svieže, najmä ak sa nachádzate v údolí.

Slnečný deň bude mať svoju tienistú stránku

UV index bude dnes opäť vysoký a pohybovať sa bude v rozmedzí 6 až 7, čo už predstavuje vysoké riziko poškodenia pokožky pri dlhšom vystavení sa priamemu slnečnému žiareniu. Opatrní by ste mali byť najmä v čase medzi 10 a 15 hodinou, kedy je intenzita slnečného žiarenia najsilnejšia.

Preto odporúčame nevychádzať počas týchto hodín bez ochranného krému s vysokým UV faktorom, klobúka či okuliarov. Najmä deti a starší ľudia by mali zostať v tieni alebo v interiéri.

Pred nami je príjemný, slnečný a ešte teplejší víkend

Aj počas víkendu sa bude počasie niesť v podobnom duchu. Podľa predpovedí by sme sa mali pripraviť na jasnú oblohu, bez výrazných zrážok či búrok. Každým dňom sa mierne oteplí. V sobotu nás už čakajú teploty okolo 28 °C a v nedeľu môžu na niektorých miestach presiahnuť hranicu 30 °C.

Na juhu a juhozápade Slovenska to môže byť až 31 °C. Ak teda plánujete výlety, turistiku alebo len oddych pri vode, podmienky budú ideálne. No nezabudnite, že leto vie byť krásne, ale aj zradné. Najmä keď podceníte silu slnka a zanedbáte vhodnú ochranu pred jeho žiarením.