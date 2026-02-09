Ostali iba prázdne priestory. Legendárna značka zatvorila svoju jedinú slovenskú prevádzku, expandovať nestihla

Ilustračná foto: Facebook (AIDA Cafe-Konditorei)

Jakub Baláž
V krátkom čase tak ide o ďalší koncept, ktorého plány na Slovensku stroskotali.

Uplynulé mesiace a roky sa pod Tatrami niesli v znamení expanzie mnohých nových zahraničných značiek a reťazcov. Medzi ne patrila aj legendárna rakúska sieť Aïda, o ktorej sme vás prvý raz informovali ešte v lete 2024. Svojho druhého slovenského leta sa však už nedočká.

V nedávnom období priestory niekdajšej kaviarne zakrývali kartónové diely a bola mimo prevádzky. Ako teraz upozornil portál Aktuality.sk, Rakúšania sa rozhodli svoje pôsobenie v hlavnom meste ukončiť.

Z expanzie zatiaľ nič nebude

Aïda bola na Slovensku prevádzkovaná franšízovým partnerom a svoju jedinú pobočku otvorila v bratislavskom nákupnom centre Nivy. Počas vstupu na náš trh zástupcovia spoločnosti avizovali, že by tento legendárny koncept chceli rozšíriť do viacerých lokalít. Konkrétne plány spomínali otvorenie štyroch ďalších kaviarní do roku 2027.

Realita je ale začiatkom roka 2026 úplne iná a skalní spotrebitelia musia opäť za prevádzkami rakúskej značky cestovať za hranice. Bratislavská kaviareň je definitívne zatvorená a podľa zistení portálu za tým pravdepodobne nie sú ekonomické dôvody či nezáujem ľudí, ako to vo väčšine prípadov býva. Kameňom úrazu údajne boli nezhody s franšízovým partnerom vyplývajúce z predpísaných kvalitatívnych štandardov.

Tie vraj neboli dodržiavané v žiadnom aspekte a táto skutočnosť si vyžiadala razantné kroky. Partnerstvo medzi Rakúšanmi a prevádzkujúcou firmou bolo teda ukončené, čo potvrdil aj bratislavský shopping. Konkrétnejšie detaily aktuálne nie sú známe, nakoľko sa mal spor dokonca dostať až do právnej roviny. Budúcnosť tradičnej kaviarenskej značky je tak pod Tatrami nejasná, no zástupcovia spoločnosti návrat nevylúčili.

Slovensko naďalej považujeme za atraktívny trh a zostávame otvorení budúcim lokalitám za predpokladu, že budú plne zodpovedať prevádzkovým a značkovým požiadavkám spoločnosti Aïda,“ uviedli pre Aktuality.

Skončili aj Briti

Prípad rakúskej siete nie je ani zďaleka jediný. Negatívny osud postretol aj „instagramový“ lesk kaviarní EL&N, o čom sme vás informovali ešte začiatkom roka.

Zatvorená pobočka v Auparku. Foto: interez.sk

Jediná slovenská prevádzka EL&N sa nachádzala v bratislavskom nákupnom centre Aupark. V shopping centre mala pomerne atraktívnu polohu – pri východe do Sadu Janka Kráľa a okrem vnútorných priestorov mala k dispozícii aj terasu.

Podľa cenotvorby bolo jasné, že londýnsky koncept chcel zaujať bonitnejšiu klientelu a cielil na náročnejších zákazníkov, ktorí sú ochotní si za dobrú kávu a jedlo priplatiť. Tieto ambície však značke nevyšli, kaviareň svoje brány zatvorila a prevádzkujúca eseročka eK&N Slovensko skončila v konkurze.

Blížiaci sa koniec prichádzal postupne a pred zatvorenou pobočkou sme aj dnes našli jej menu, a tiež staré oznamy. Z nich vyplýva, že bratislavská EL&N najprv z technických príčin zatvorila kuchyňu a istý čas tak ponúkala už iba nápoje. Z tejto fázy pravdepodobne následne potichu prešla do úplného zatvorenia.

Ostali po nej iba prázdne priestory. Známa značka v Bratislave potichu skončila, očakávania nenaplnila

