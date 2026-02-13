Zásoby kondómov v olympijskej dedine došli už za tri dni. Ozval sa športovec, ktorý čaká na ďalšie

V olympijskej dedine na ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo došli kondómy. Niekoľko tisíc prezervatívov s logom olympijských kruhov a regiónu Lombardsko, ktoré boli k dispozícii pre športovkyne a športovcov, bolo rozobratých ešte pred polovicou ZOH.
Kondómy sú bežnou súčasťou
Na OH aj ZOH je už štandardom, že v olympijských dedinách sú pre športovcov k dispozícii kondómy. Po prvý raz sa táto prax zaviedla na OH 1988 v kórejskom Soule. Na hrách v roku 2024 v Paríži ich malo byť približne 300-tisíc. Aj teraz na ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo boli antikoncepčné prostriedky dostupné. Zjavne však nie v dostatočnom množstve
„Zásoby sa minuli už za tri dni. Sľúbili nám, že prídu ďalšie. Ale kedy?“ citovala agentúra DPA nemenovaného športovca. Na zimných hrách, ktoré potrvajú do 22. februára, štartuje približne 2900 športovkýň a športovcov.
