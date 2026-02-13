Na Slovensko vraj netečie ruská ropa: Ropovod Družba je po ruskom útoku odstavený, vláda sa nevyjadrila

Opozičný poslanec Karol Galek, ktorý je zároveň odborníkom na energetiku zo strany Sloboda a Solidarita, tvrdí, že na Slovensko už dva týždne netečie ruská ropa cez ropovod Družba.
Na sociálnej sieti uviedol, že infraštruktúra mala byť poškodená ruskými útokmi na Ukrajine. Galek zároveň kritizoval premiéra Roberta Fica a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú za to, že podľa neho o situácii mlčia už dva týždne. Vo svojom príspevku ironicky poznamenal, že Slovensko tak už nemusí riešiť otázku odstrihnutia sa od ruskej ropy.
Význam ropovodu Družba
Ropovod Družba patrí medzi hlavné trasy, ktorými prúdi ruská ropa do strednej Európy vrátane Slovenska. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dočasný výpadok alebo o dlhodobejšie prerušenie dodávok. Vláda sa k vyjadreniam opozičného poslanca bezprostredne nevyjadrila.
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa obrátili na ministerstvo hospodárstva. V prípade jeho zaslania budeme článok aktualizovať.
