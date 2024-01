Na Slovensko mieri vlna nebezpečného počasia: Na krátky čas sa oteplí, teploty budú atakovať +10 °C. Potom opäť príde zmena

Slovensko čaká krátka pauza od chladného, mrazivého a zimného počasia. To však so sebou prinesie nebezpečné poveternostné javy. Ako informuje iMeteo, môže to spôsobiť veľké množstvo problémov najmä na cestách.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nebezpečná zmena

Podľa portálu sa k nám zo západu začína dostávať teplejší vzduch a prinesie aj zrážky. Tie budú spočiatku na celé naše územie dopadať vo forme sneženia. Avšak pomerne rýchlo sa ich skupenstvo zmení. Hranica sneženia sa posunie do hôr.

Pripraviť sa môžeme aj na zvýšenie denných teplôt. „Zrážky by mali doraziť v stredu okolo poludnia. A práve na začiatku zrážok bude situácia najnebezpečnejšia. Teplý vzduch zmení skupenstvo na kvapalné, no keďže v nižších vrstvách atmosféry bude zatiaľ zostávať chladnejší vzduch, tak kvapalné zrážky môžu na podchladenom zemskom povrchu zamŕzať,“ informuje iMeteo.

Najnebezpečnejšiu situáciu možno podľa portálu očakávať v Banskobystrickom a Košickom kraji. Tam by mali byť mrznúce zrážky najintenzívnejšie. Treba sa však na ne pripraviť na celom strednom a východnom Slovensku. Naopak, na západe, na rozdiel od iných regiónov, kde možno očakávať mráz, môžu teploty vystúpiť aj nad +5 °C.

Vo štvrtok príde extrémne teplo

Nebezpečenstvo na cestách môže pretrvávať až do štvrtkového rána. Počas dňa sa však situácia radikálne zmení. Denné teploty sa totižto budú pohybovať v intervale od +3 do +10 °C.

„Naše územie tak zasiahne prechodné, no výrazné oteplenie. To sa však udrží len zopár hodín a už vo štvrtok večer k nám začne od severozápadu opäť zatekať chladnejší vzduch,“ uzatvára predpoveď iMeteo.