Na Slovensko doviezli nové vakcíny proti COVID-19: Sú prispôsobené nebezpečnému variantu

Roland Brožkovič
TASR
Na očkovanie novou vakcínou sa noví záujemci môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára.

Na Slovensko doviezli prvé vakcíny Comirnaty LP.8.1 upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19. Očkovať sa začne v týždni od 22. septembra v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Veronika Daničová.

Záujemcom, ktorí sú registrovaní v „čakárni“ Národného centra zdravotníckych informácii, budú prideľované termíny podľa dostupných kapacít. MZ spresnilo, že na očkovanie novou vakcínou sa ďalší záujemci môžu zaregistrovať prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI): https://covidforms.nczisk.sk/.

Vo viacerých nemocniciach

„Nová verzia vakcíny Comirnaty proti ochoreniu COVID-19, prispôsobená aktuálne najrozšírenejšiemu variantu vírusu (LP.8.1), bola schválená na používanie v Európskej únii. Európski odborníci odporučili, aby sa vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na sezónu 2025/2026 upravili tak, aby cielili na nový variant LP.8.1,“ ozrejmilo MZ, podľa ktorého sa očakáva, že takáto úprava pomôže udržať dobrú ochranu pred ochorením.

Ilustračná foto: unsplash

Toto rozhodnutie vychádza z dostupných vedeckých dôkazov o šírení vírusu a imunitnej odpovedi. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) opakovane deklaroval, že každý, kto bude mať záujem o dobrovoľné očkovanie, sa bude môcť zaočkovať.

Vakcínou Comirnaty LP.8.1 sa bude očkovať v Univerzitnej nemocnici Bratislava (Kramáre, Antolská), Fakultnej nemocnici Trnava, Fakultnej nemocnici Trenčín, Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov a Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice.

Ďalej ňou budú očkovať aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky, Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica, Fakultnej nemocnici Nitra, Nemocnici s poliklinikou Brezno, Univerzitnej nemocnici Martin, Nemocnici Hospitale Šahy, Nemocnici Koch Bratislava a Medicínskom zariadení Mlynská dolina Bratislava.

