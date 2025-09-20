Fico: Nemal by som to hovoriť, ale na Slovensko môže kľudne doletieť dron a zhodiť bombu

Premiér Robert Fico dnes na tlačovej konferencii prekvapil a zrejme aj vystrašil viacerých Slovákov, keď na jednu z novinárskych otázok nahnevane odpovedal, že na Slovensko môže pokojne doletieť dron a zhodiť na jadrovú elektráreň bombu.
„Nemal by som to povedať, kľudne môže doletieť takto dron (rukami ukazoval ako letí dron) a nám hodiť do šachty nejakú bombu, keby o to išlo, lebo nemáme systémy,“ povedal premiér Slovenskej republiky. Narážal tak na chýbajúcu protivzdušnú obranu Slovenska, hoci jeho vláda je pri moc dva a pol roka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Obviňuje pritom bývalé vlády, že na Ukrajinu poslali systém S-300 a staré Migy. „Doteraz čítam správy, že stíhačka niekde nejakú raketu vystrelila a že bojuje na území Ukrajiny,“ povedal. Bývalý minister Jaroslav Naď podľa Fica všetkých oklamal, keď povedal, že za systém S-300 príde náhrada, ktorá tu bola len chvíľu.
Nahlásiť chybu v článku