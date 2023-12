Na Slovensko čoskoro zaútočia arktické mrazy. Môže za to rozpad polárneho víru, bude poriadne chladno

Meteorológovia upozorňujú na zmeny správania polárneho víru, ktorý by mohol v Európe spôsobiť návrat arktických dní, a to už čoskoro, informuje portál tn.cz.

Spomínaný polárny vír je nestabilný a jeho rozpad môže na územie Slovenska priniesť poriadne chladné počasie. „Slabý polárny vortex totiž zvyšuje šancu, že sa do oblasti Európy dostane arktický vzduch zo severných oblastí,“ upozorňujú meteorológovia ČHMÚ. Vír sa podľa nich aktuálne nachádza na prahu kolapsu.

Najbližšie dni bude teplo

Odborníci však zatiaľ nevedia presne odhadnúť vývoj počasia, no minimálne do Troch kráľov bude teplé počasie bez snehu, píše iMeteo. Návrat zimy je teda očakávaný najskôr po šiestom januári a prinesie ochladenie s výrazným poklesom teplôt.

„Polárny vír je dôležitý pre reguláciu počasia na Zemi. Pomáha udržiavať Arktídu a Antarktídu chladné a zabraňuje tomu, aby sa studený vzduch dostal do nižších zemepisných šírok. V posledných rokoch sa však polárny vír stáva čoraz slabším. To je spôsobené zmenou klímy,“ informuje iMeteo. Z času na čas sa tak rozpadne a studený vzduch príde do strednej Európy. Naposledy sa tak stalo na konci novembra.