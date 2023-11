Na Slovensko prichádza poriadna zima, ktorá len tak skoro neodíde. Môže za to polárny vír

Milovníci zimného počasia by si mali v najbližších dňoch prísť na svoje. Ako totiž informuje portál iMeteo, prichádza k nám zima, ktorá tu pobudne dosť dlho.

Chladné počasie by malo prísť už zajtra a vydrží minimálne do začiatku decembra. Môže za to rozpadajúci sa polárny vír, ktorý bude v najbližších hodinách minulosťou. „Polárny vír je meteorologický termín, ktorý označuje rozsiahlu oblasť nízkeho tlaku a studeného vzduchu, ktorá sa bežne nachádza v oblastiach okolo zemských pólov,“ píše iMeteo.

Polárna zima

Ide o fenomén s kľúčovým vplyvom na počasie. Skladá sa z prúdov studeného vzduchu, točiacich sa proti smeru hodinových ručičiek na severnom póle a v smere hodinových ručičiek na južnom póle. Stabilný polárny vír udržuje chladné počasie v polárnych oblastiach. Ak sa však vír rozpadne, chladné počasie unikne.

Európu tak zasiahne vlna poriadne studeného počasia. Čakajú nás celodenné mrazy aj sneženie. K rozpadu víru dôjde už tento víkend a stabilizovať by sa mal opäť okolo 2. decembra. Dalo by sa teda povedať, že na Slovensko prichádza pravé zimné počasie.