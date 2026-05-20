Paris Hilton zaskočila novým imidžom. Fanúšikovia nemôžu uveriť vlastným očiam, z hviezdy je brunetka

Paris Hilton patrí celé roky medzi celebrity, ktoré si každý okamžite spojí s typickým imidžom — dlhé blond vlasy, výrazný glamour štýl a ikonický vzhľad, ktorý sa stal jej poznávacím znamením. O to väčší šok prišiel v momente, keď sa na sociálnych sieťach objavila úplne inak.
Hoci o podnikateľke nie je u nás až tak počuť, ako tomu bolo v minulosti, keď účinkovala v reality šou The Simple Life so svojou sestrou Nicole Richie a keď sa pokúšala o spevácku dráhu, neznamená to, že sa stiahla z centra pozornosti. Stále sa venuje svojmu biznisu a nedávno potešila fanúšikov na sociálnej sieti sériou fotografií, ktoré zachytávajú hviezdu na prehliadkovom móle.
Prekvapila tmavými vlasmi
Tentoraz však prekvapila niečím, čo nikto nečakal. Paris Hilton sa pochválila zábermi z módnej udalosti značky Gucci, na ktorých sa ukázala ako brunetka. Namiesto ikonických blond vlasov stavila na tmavý, elegantný look, ktorý jej dodal úplne inú energiu. Fotografie pôsobili dramaticky, luxusne a odvážne.
Nechýbal ani popis, ktorým vyjadrila svoju vďačnosť a zároveň splnený sen. “Gucci girl navždy. Bol to pre mňa splnený sen kráčať po móle na debutovej Gucci Cruise kolekcii od Demna. Demna (pozn. red.: Demna Gvasalia, gruzínsky módny návrhár), si skutočný vizionár a bolo úplne ikonické ovládnuť s tebou Times Square,” napísala podnikateľka.
Práve nový vzhľad zatienil všetko ostatné. Sociálnu sieť okamžite zaplavili komentáre o tom, že Paris vyzerá úplne inak než doteraz. Mnohí ju prirovnávali k filmovej femme fatale, iní tvrdili, že tmavé vlasy z nej urobili ešte výraznejšiu módnu ikonu. “Paris, vyzeráš perfektne,” vyjadrila sa jedna fanúšička. “Páni, Paris, v tých vlasoch vyzeráš ako úplne iný človek. Úprimne, najprv som ťa ani nespoznala,” poznamenala ďalšia, pričom ostatné komentáre sa niesli v podobnom duchu.
