Pripravte si pevné nervy: Slovenská pošta hlási obrovský nápor a dlhé čakanie, najhoršie sú tieto hodiny

Foto: TASR - Štefan Puškáš

Nina Malovcová
TASR
Slovenská pošta odporúča alternatívy, ktoré vám ušetria čakanie.

Slovenská pošta v týchto dňoch eviduje zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakacie doby na viacerých svojich pobočkách. S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od Sociálnej poisťovne.

Slovenská pošta informovala, že svoje pobočky personálne posilňuje a klientov prosí o trpezlivosť a pochopenie.

Klienti čakajú dlhšie než zvyčajne

Najväčší nápor pošta zaznamenáva v ranných hodinách, počas obeda a v popoludňajšej špičke od 15.00 do 17.00 h. Napriek personálnemu posilneniu sa zvýšená návštevnosť klientov v týchto časoch odzrkadľuje aj na dlhších čakacích dobách. Navyše, priehradkoví zamestnanci pracujú s finančnou hotovosťou a citlivými osobnými údajmi,“ uviedol špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro.

Vybavovanie klientov si teda vyžaduje maximálnu presnosť, zodpovednosť a čas na sústredenie. Slovenská pošta preto žiada verejnosť o trpezlivosť, pochopenie a ohľaduplnosť voči zamestnancom v teréne i za priehradkami. Tento stav je podľa spoločnosti výlučne nárazový a v priebehu najbližších dní sa situácia vráti do obvyklého normálu.

Viaceré služby fungujú aj bez čakania v rade

Slovenská pošta odporúča klientom využiť alternatívne riešenia, vďaka ktorým môžu ušetriť čas. Na pobočkách s vyvolávacím systémom si klienti môžu v aplikácii pošty v reálnom čase overiť aktuálny počet čakajúcich a podľa toho si naplánovať návštevu, prípadne zvoliť inú, menej vyťaženú pobočku v okolí. Cez víkendy sú k dispozícii hlavné pošty a pobočky v nákupných centrách, kde býva prevádzka plynulejšia.

Ilustračná foto: TASR – Lukáš Mužla, SITA – Milan Illík

„Ak adresát po neúspešnom pokuse o doručenie nájde v schránke oznámenie (žltý lístok), na poštu vôbec nemusí chodiť. Telefonicky cez zákaznícke centrum, prostredníctvom webu alebo cez mobilnú aplikáciu môže bezplatne požiadať o opakované doručenie zásielky doručovateľom domov alebo o presmerovanie zásielky na iné miesto, kde bude zastihnuteľný,“ priblížil Petro.

Sociálne dávky si je možné vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pošte – poberateľ nie je viazaný na pobočku v mieste svojho trvalého bydliska. Pri posielaní listov a balíkov pošta odporúča využiť elektronický podací hárok. Online podané a zaplatené zásielky stačí na pobočke iba odovzdať na mieste pre tento typ zásielok bez čakania v rade, alebo je možné využiť nonstop dostupnú sieť samoobslužných BalíkoBOXov.

